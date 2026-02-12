(VIDEO) Sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë e kanabisit

(VIDEO) Sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë e kanabisit

Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Punëve të Brendshme do të fillojnë nga sot kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë që janë të licencuara për prodhim të kanabisit për qëllime mjekësore.

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu ka njoftuar gjithashtu se Qeveria ka marrë vendim për funksionalizimin e komisionit ndër resorial me të cilën do të kryesojë anëtari i emërurar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas Aliut ky komision është krijuar në 2017-të por nuk ka qenë funksional dhe nuk ka përgatitur qoftë një raport të vetëm deri më tani.

Sinkron, AZIR ALIU – MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Kolegët ndodhen në terren. Nga sot, fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme së bashku me MPB-në. Do të duhet të kontrollohen 43 licenca për prodhim të kanabisit mjekësor. Në mbledhjen e fundit qeveritare u soll vendimi për emërim të anëtarëve të komsionit ndërmjet resorëve. Një person nga Ministria e Shëndetësisë do të kryesojë me të. U krijua në vitin 2017, ndërkaq nuk gjetëm asnjë raport për punën e tij edhe pse është një ndër kyçet për të pasur qasje se çfarë po ndodhë lidhur me prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësor.

Kontrollet e jashtëzakonshme të paralajmëruara nga Aliu në kompanitë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore bëhen për arsye se dit më parë në një aksion të policisë u kapën afërsisht 40 tonë mariuhanë në vend, po edhe për arsye se 5 tonë të tjera kaluan kufirin megjitatë u kapën në Serbi.

Mevludin Imeri /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

ESHR konfirmoi parregullsi në punën e Arkivit Shtetëror

ESHR konfirmoi parregullsi në punën e Arkivit Shtetëror

Këshilli i Prokurorëve më 17 shkurt do të japë mendim për kandidatët e paraqitur për kryeprokuror të ri

Këshilli i Prokurorëve më 17 shkurt do të japë mendim për kandidatët e paraqitur për kryeprokuror të ri

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin