(VIDEO) Sonte VMRO – DPMNE proteston para qeverisë, kërkon ndryshime

32 vjetori i themelimit të partisë VMRO-DPMNE, do të shënohet me protesta para qeverisë. Nën moton “Protestë për Ndryshim- Shumë Është” protesta është paraparë të nisë në ora 20:00, ndërsa përgatitjet për të ka kohë që kanë nisur.

Partia opozitare, vendimin për protestën e mori më datën 17 të muajit të kaluar, duke dërguar kritika për pushtetin për siç thanë ata, paaftësinë e përballjes me krizën ekonomike dhe financiare e shoqëruar me rritje të vazhdueshme të çmimeve dhe përqindje të lartë të inflacionit, rritje të borxhit publik, diplomaci joefikase dhe jo përgjegjëse për fillimin formal të bisedimeve për anëtarësim me BE-në

Kryetari i VMRO-së, Hristian Mickoski në një video fjalim gjatë ditës së djeshme, u bëri thirrje të gjithë qytetarëve, që të marrin pjesë në këtë protest pa marrë parasysh kombin, religjionin pasi sipas Mickoskit, Maqedonia është e zhytur në varfëri, mjerim, çmime të larta të ushqimeve, karburantet më të shtrenjta në rajon, rrymë e shtrenjtë, paga të ulëta, inflacion të lartë, shëndetësi të rrënuar, arsim katastrofik, kolaps ekonomik, interesa të shitura kombëtare dhe shtetërore dhe poshtërim nga Bullgaria. Sipas Mickoskit qytetarët po ballafaqohen në pesë vitet e fundit me qeverisjen e LSDM-së dhe BDI-së me rritjen e numrit të qytetarëve të dëbuar, krimit, korrupsionit, tenderëvë në privat e plot problenme të tjera.

VMRO, edhe në këtë protestë do të kërkojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, me qëllim që të ndodhë ndryshimi.

Para fillimit të protestës në orën 18 e 30, VMRO-DPMNE , ka organizuar “Studion e Hapur”, ku do të diskutohet për tema të ndryshme, me panelistë deputetë dhe ekspertë të partisë.

Manifestimin qendror do ta hap kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristijan Mickoski.

Samir Mustafa /SHENJA/