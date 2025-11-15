(VIDEO) Skandali me 10 operacionet e panevojshme, LSDM pyet pse nuk ka padi penale pas skandalit me operacionet

(VIDEO) Skandali me 10 operacionet e panevojshme, LSDM pyet pse nuk ka padi penale pas skandalit me operacionet

Partia opozitare maqedonase LSDM pyet se përse pas zbulimit shokant të skandalit për 10 operacione të panevojshme në zemër, nuk janë ngritur padi penale. Gjithashtu pyesin se përse nuk janë prezantuar emrat e mjekëve dhe klinikave që i kanë kryer këto operacione.

Simona Cvetanovski, LSDM

Si është e mundur që për një skandal kaq të paprecedentë ministri ta prezantoj rastin në këtë mënyrë, pa informacion të plotë dhe pa asnjë raport? Ministri Aliu pretendon se një komision ‘identifikoi’ operacione të panevojshme, por në të njëjtën fjali thotë se raporti nuk ishte përfundimtar. Nëse raporti nuk është përfundimtar, si u vërtetuan faktet tronditëse? Nëse u vërtetua – pse po fshihet dokumenti?”.

Simona Cvetanovski thotë se LSDM insistion që gjithëçka të tregohet publikisht.

Simona Cvetanovski, LSDM

Kërkojmë publikimin e menjëhershëm të raportit të plotë, në gjendjen e tij aktuale, pa redaktime, pa përzgjedhje dhe pa ‘hekurosje’ shtesë. Publikim i të gjitha klinikave dhe subjekteve private që ishin pjesë e procesit. Publikim i të gjithë emrave të komisioneve, këshillave, mjekëve dhe menaxherëve që morën vendime”.

Ata kërkojnë aktivizimin e Prokurorisë Publike, Komisionit për Antikorrupsion dhe Policinë Financiare, për shkak të siç thonë indikacioneve serioze për korrupsion, referim të paautorizuar të pacientëve dhe përfitim nga vuajtjet e të tjerëve. Ndërsa gjithahshtu thonë se duhet mbështetje ligjore dhe psikologjike për pacientët dhe familjet që janë përballur me trauma dhe rrezik për jetën e tyre.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Maduro kërkon ndihmë kundër pranisë ushtarake amerikane në Karaibe

Maduro kërkon ndihmë kundër pranisë ushtarake amerikane në Karaibe

“Claudia” po godet Anglinë, stuhia se fortë shkakton dëme: Jemi keq, mos ejani këtu

“Claudia” po godet Anglinë, stuhia se fortë shkakton dëme: Jemi keq, mos ejani këtu

Kishte dëshmuar edhe në Hagë – zjarrfikësi amerikan zbuloi detaje për snajper-turistët në Sarajevë

Kishte dëshmuar edhe në Hagë – zjarrfikësi amerikan zbuloi detaje për snajper-turistët në Sarajevë

Shefi i Shin Bet-it sugjeron përdorimin e byzylykëve elektronik për të frenuar dhunën e kolonëve kundër palestinezëve

Shefi i Shin Bet-it sugjeron përdorimin e byzylykëve elektronik për të frenuar dhunën e kolonëve kundër palestinezëve

Turqia përsërit mbështetjen për Palestinën në 37-vjetorin e shpalljes

Turqia përsërit mbështetjen për Palestinën në 37-vjetorin e shpalljes

(VIDEO) 63 hije do t’ju ndjekin, kërkohet drejtësi për viktimat nga Koçani

(VIDEO) 63 hije do t’ju ndjekin, kërkohet drejtësi për viktimat nga Koçani