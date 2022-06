(VIDEO) S’ka marrëveshje për rritjen lineare të pagave, sindikata nisë grevën më 22 qershor

Kryesia dhe Këshilli I Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë së Veriut I dhanë kohë qeverisë që deri më 21 qershor t’i plotësojë kërkesat e tyre për rritjen lineare të pagave. Në të kundërt më 22 qershor pason greva e përgjithshme.

Kryetari I Lidhjes së Sindikatave Darko Dimovski tha se sindikata shpalli grevë të përgjithshme më 22 qershor, nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen deri më 21 qershor.

DARKO DIMOVSKI

“LSM vendosi të shpall grevë të përgjithshme nëse kërkesat tona nuk pranohen deri më 21 qershor. Nënshkrimi i marrëveshjes kolektive me të cilën do të përcaktohet rritja lineare e pagave prej 2806 denarë për të gjithë punëtorët në sektorin publik dhe kthimi i së drejtës së humbur të regresit nga viti 2023 në vlerë prej 30 deri në 100% të pagës mesatare në vend. Nëse kjo nuk ndodh deri më 21 qershor, atëherë ne më 22 qershor, do t’u bëjë thirrje të gjithë punëtorëve si anëtarë dhe të gjithë punëtorëve të tjerë të pakënaqur, që të ndërpresin procesin e tyre të punës dhe të shprehin revoltë, thënë ndryshe grevë të përgjithshme”.

Një ditë më parë kreu I sindikatës pati një takim dy orësh në qeveri në të cilin nuk u arrit marrëveshje për rritje lineare të pagave prej 2.806 denarëv. Sindikalistët thanë se janë të zhgënjyer nga qeveria sepse nuk e mbajti premtimin për rritjen linerae të pagave pasi në rishikimin e buxhetit nuk janë paraparë mjete për rritjen lineare të pagave. /SHENJA/