(VIDEO) S’ka arrest për gjykatësin që fshehu 350 mijë euro në mur

(VIDEO) S’ka arrest për gjykatësin që fshehu 350 mijë euro në mur

Nuk është marrë ende asnjë masë ndaj gjykatësit të Apelit, në shtëpinë e prindërve të tij në Negotinë u gjetën 350 000 euro të fshehura në mur, të cilat dyshohet se i kishte përfituar me korrupsion. Gjykatësi Gjoko Ristov, nuk është arrestuar dhe nuk janë caktuar masa kujdesi për të. Megjithatë, sipas ligjit, për paraburgimin e një gjykatësi, duhet të ketë vendim të Këshillit Gjyqësor. Ky i fundit, duhet urgjentisht të mbajë një seancë në të cilën do t’i shqyrtojë pretendimet e Prokurorisë dhe Policisë për gjykatësin dhe do të vendosë nëse do t’i hiqet imuniteti që e gëzon gjykatësi.

Raportohet se basitja e gjykatësi lidhet me rastin në të cilin ndiqet penalisht ish avokati shtetëror Fehmi Stafa, i cili ndodhet në paraburgim pasi po hetohet për marrje ryshfeti prej 50,000 eurove për të ndërmjetësuar dhe ndikuar te gjykatësi i Apelit Gjoko Ristov, që po zhvillohej kundër klientit të tij. Fehmi Stafa është ish-Avokat i Shtetit i Maqedonisë. Bashkëshortja e Ristovit ishte kolege e tij dhe punon në Avokaturën e Shtetit. Sipas hetimit të 14 dhjetorit, Stafa i ka dhënë ryshfet Ristovit në emër të biznesmenit të akuzuar Ljupço Pecov, i njohur si “Djalli”, i cili deri së fundmi ishte në arrati.

Vepritaria e dyshimtë e gjykatësit Ristov nuk përfundon këtu. Ai ka gjykuar një nga rastet më të njohura, rastin “Target–Fortesa”, që kishte të bëjë me përgjimin masiv të paligjshëm, në të cilin i akuzuar ishte Sasho Mijallkov. Me shfuqizimin e aktgjykimit të Gjykatës Penale, lënda u vjetërsua. Lënda, sipas informacioneve të bëra publike, kishte qëndruar në sirtar për nëntë muaj, në një periudhë kur gjykatës-raportues ishte Enver Bexheti, i cili më vonë u shkarkua dhe u vendos në listën e zezë të SHBA-së.

Me gjykatësin Bexheti kishin bashkëpunuar edhe në rastin “Thesari”, ku Ristovi mori pjesë në vendimmarrjen për paraburgimin e Mijallkovit, së bashku me Bexhetin, ku u mor vendim që ai të lirohej.

Vendim për heqjen e paraburgimit ai mori edhe në rastin e ish-sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë, Dragi Rashkovski.

Poashtu, me votën e Ristovit u finalizua edhe lënda “27 prilli”, ku Apeli e konfirmoi aktgjykimin, por i uli dënimet e shqiptuara.

Ristovi ishte gjykatës-raportues edhe në lëndën “TNT”, ku i dëmtuari Fijat Canoski e akuzoi publikisht se lënda mbahej qëllimisht në sirtar me qëllim që të vjetërsohej dhe të mos vinte deri te dëmshpërblimi për rastin “Kosmos”.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Qeveria e Gazës thotë se është e gatshme të transferojë kompetencat te komiteti teknokrat

Qeveria e Gazës thotë se është e gatshme të transferojë kompetencat te komiteti teknokrat

Numri i lindjeve në Kinë kap shifrat më të ulëta në historinë e vendit, popullsia e superfuqisë aziatike bie për të katërtin vit radhazi

Numri i lindjeve në Kinë kap shifrat më të ulëta në historinë e vendit, popullsia e superfuqisë aziatike bie për të katërtin vit radhazi

Trump: Evropa duhet të fokusohet në Ukrainë, jo në Groenlandë

Trump: Evropa duhet të fokusohet në Ukrainë, jo në Groenlandë

Gjermania riafirmon mbështetjen për qeverinë siriane, mirëpret armëpushimin me SDF-në

Gjermania riafirmon mbështetjen për qeverinë siriane, mirëpret armëpushimin me SDF-në

OKB: Rritje alarmante e dënimeve me vdekje në botë në 2025

OKB: Rritje alarmante e dënimeve me vdekje në botë në 2025

Erdogan: E kemi bërë Turqinë një nga vendet me rrjetet më të gjera të fluturimeve në botë

Erdogan: E kemi bërë Turqinë një nga vendet me rrjetet më të gjera të fluturimeve në botë