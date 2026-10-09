(VIDEO) Sindikata: Qeveria të ngre pagat, jo të ulë shportën
Pas publikimit të shportës qeveritare të shpenzimeve mujore reagim të menjëhershëm ka pasur nga Lidhja e sindikatave të RMV-së. Ata thonë se qytetarët dhe punëtorët e dinë më mirë se sa para u duhen për të kaluar muajin me dinjitet dhe për të siguruar nevojat e domosdoshme të familjes së tyre dhe askush nuk duhet të llogarisë për ta se si duhet të jetojnë. Kryetari I LSM-së Sllobodan Trendafilov tha se një gjë e tillë nuk mund të bëhet pa pëlqimin e këshillit ekonomik dhe social.
SLLOBODAN TRENDAFILOV KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE TË RMV-SË
“Se a mund një familje të jetojë mesatarisht me shportën qeveritare është një pyetje për çdo familje, por edhe një shportë e tillë qeveritare, nëse synon të krijojë politika, tregon se pagat duhet të rriten me të paktën 6,000 denarë, sepse me dy paga minimale, mungojnë 6,383 denarë për ta mbuluar atë, gjë që konfirmon kërkesat e punëtorëve dhe LSM-së për një rritje të pagës minimale dhe për një rritje të pagave të tjera”.
Ai thotë se që nga viti 2011, Lidhja e sindikatave të RMV-së ka llogaritur vlerën e Shportës Minimale Sindikale, e cila si atëherë ashtu edhe sot nuk tregon se sa para nevojiten për të mbijetuar, por tregon se nuk mund të jetohet as me kaq. Trendafilovski rikujton se në shtator të vitit 2025, shporta minimale sindikale ishte 65.077 denarë dhe se vetëm për një vit, buxheti minimal mujor i kërkuar është rritur për 4.355 denarë.
Nga LSM thanë që në vend se të zvogëlohet vlera e shportës minimale e Sindikatës për 19.5% në krahasim me shportën e Qeverisë, është e nevojshme të rriten pagat me 19.5% nëse ekziston dëshira për të ndihmuar punëtorët.
Medina Ajeti Ali /SHENJA/