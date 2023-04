(VIDEO) Sindikata: Mësuesit do të mbeten pa punë nëse bashkohet “historia” me “shoqërinë”

\Mësimdhënësit do të ngelën pa punë, nëse do të bashkohen shumë lëndë në “Histori dhe Shoqëri”. Kështu kanë reaguar nga Sindikata e Pavarur e Arsimit. Me konceptin e Ministrisë së Arsimit prej vitit 2021, lëndët “histori, edukata qytetare dhe gjeografi” shkrihen në “Histori dhe Shoqëri”.

“Bëhet fjalë për konceptin që u fut në vitin 2021 dhe që filloi me nxënësit e atëhershëm të klasës së parë dhe të katërt, pastaj kishte risi në program kur ata nxënës arritën në klasën e dytë dhe të pestë dhe në vjeshtë duhet t’i mbulojë kur janë në klasën e tretë dhe të gjashtë. Me atë program, lëndët e historisë, edukatës qytetare dhe gjeografisë shkrihen në “Histori dhe shoqëri”.

Ndërkaq, kanë reaguar edhe nga shoqata e historianëve. Ata kërkojnë që lënda e historisë të mbetet lëndë në vete në arsim për klasën e gjashtë dhe se janë kundër faktit që lënda e historisë është hequr nga koncepti.

“Ne mbetemi kategorikisht pro, për mbrojtjen e kolegëve tanë mësimdhënës, puna e të cilëve është në pikëpyetje, për shkak të zvogëlimit të numrit të orëve mësimore të historisë, që është shkaktuar nga plan programet dhe programet e pamenduara rishtazi, të cilat përfundimisht revidojnë në përmbajtjen e historisë maqedonase”.

Nga kjo shoqatë, rikujtojnë se dhjetorin e kaluar, kanë dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për tërheqjen e tekstit për lëndën e sapo futur “Historia dhe shoqëria” për klasën e pestë, në të cilin kanë vërejtur 60 lëshime dhe gabime të rënda në koncept, përmbajtje dhe metodologji.

