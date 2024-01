(VIDEO) Sindikata kundërshton ligjin për administratë publike

Grupi i deputetëve të VMRO-DPMNE-së njofton se do të dorëzojë 21 amendamente për propozim-Ligjin për Nëpunës Administrativ, i cili është në procedurë kuvendore dhe duhet të miratohet me procedurë të shkurtuar me “flamur evropian”. Ligji do të debatohet sot për të dytën ditë në Komisionin kuvendor për Çështje Evropiane, ndërsa sindikatat dje kërkuan debat publik më të gjerë. Për këto çështje drejtuesit e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë kanë pasur me deputetët nga radhët e VMRO-së. Kryetari i Lidhjes, Sllobodan Trendafilov, konsideron se është shkatërruese të propozohet një ligj që do ta eliminojë Ligjin për Мarrëdhëniet e Punës. Me këtë zgjidhje ligjore, siç theksoi ai, punëtorët bëhen skllevër modernë të cilëve do t’u paguhen kontribute prej rreth 290 denarë në ditë dhe punëdhënësi do t’i punësojë dhe i shkarkojë kur të dojë.

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I SINDIKATËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

“Është e palejueshme në Maqedoninë e shekullit të 21-të, në një vend kandidat për anëtarësim në BE, të rikthehet dhe të zyrtarizohet një ekonomi joformale. Pse? Sepse ne duam të legalizojmë gjithçka që është e paligjshme në këtë shoqëri dhe në atë mënyrë të themi se nuk kemi më fenomene të paligjshme. Është shkatërruese të propozosh legjislacion për të eliminuar Ligjin për Marrëdhëniet e Punës. Është shkatërruese të bësh deklarata dhe të thuash se një zgjidhje e tillë ligjore do ta shtrijë mbulimin në të gjitha punët e tjera, përkatësisht në të gjitha aktivitetet tjera”.

Kryetari i Sindikatës theksoi se kanë vërejtje serioze edhe për faktin që Sindikatat nuk janë të përfshira në krijimin e rezultatit. Ai shtoi se kanë kërkuar që të jenë pjesëmarrës në seancën e komisionit dhe se këto vërejtje ia kanë thënë kryeministrave, ministrave dhe sipas kryetarit, këto vërejtje duhet t’i dëgjojnë edhe deputetët. /SHENJA/

