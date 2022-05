(VIDEO) Sindikata e Arsimit dhe Qeveria ende pa marrëveshje, bisedimet do të vazhdojnë

Përfundoi edhe një rreth e bisedimeve pa marrëveshje konkrete midis Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit. I pari i sindikatës, Jakim Nedellkov, tha se ka përparime në bisedime por ende mbetet e paqartë se cili do të jetë propozimi përfundimtar nga ana e Qeverisë. Nedellkov theksoi se nuk varet gjithçka nga negociuesit, por rëndësi të madhe ka edhe Ministria e Financave, se sa mjete mund të sigurojë për rritjen e pagave dhe se ende MASH nuk ka informcione zyrtare nga digasteri i financave për një gjë të tillë.

Jakim Nedellkov, kryetar i SASHK

“Ne do dëshironim që të mbarojmë deri të dielën, por megjithatë jemi dakorduar që përsëri të kemi takim të diel, dhe do shohim deri atëher nëse do të ketë diçka konkrete. Të dyja palët u pajtuam se në qoftë se nuk do të ketë diçka konkrete, në interes të bisedimeve, në interes të mbylljes së procesit, bisedimet të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, se sa ditë nuk mund të them”

Nedellkov shtoi se mëditjet ditore për mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme, gjatë kohës së grevës do të paguhen nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por nënvizoi se problematike mbetet situata për punjonjësit në çerdhe pasi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, nuk do t’i paguaj të njejtët.

Jakim Nedellkov, kryetar i SASHK-ut

“Kemi dorëzuar kërkesëi tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës për pagesën e mëditjeve ditore në bazë të marrëveshjeve kolektive, dhe kemi një bazë për këtë punë dhe jemi të sigurt që do të paguhen në fushën e arsimit. Për fat të keq kemi problem serioz tek Ministria e Puëns dhe Politkës Sociale. Deri më sot nuk kemi sinjal se do të paguhen mëditjet ditore, dhe kjo mund të jetë çrregullim për procesin e bisedimeve”

Gjatë takimi të sotshëm mes SASHK dhe MASH nuk është diskutuar për shtyerjen ose jo të vitit shkollor. Nedellkov tha se kjo çështje është nën kompetencën e Byros së Zhvillimit të Arsimit dhe se nuk duan të ndërhyjnë në vendimet e tyre.

Po ashtu edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale thotë se ka sinjale pozitive dhe se është e mundur që së shpejti të arrihet një zgjidhje midis SASHK-ut dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me çka do të përfundonte greva e cila është në pezullim.

Jovanka Trençevska,ministre e Punës dhe Politikës Sociale

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk është pjesë e palëve të cilët kanë mosmarrëveshje. Ata janë MASH në njërën anë dhe SASHK në anën tjetër. Nga Мinistria e Arsimit më njoftuan se sot do të mbahej një takim. Negociatat vazhdojnë, ka përparim dhe sinjale pozitive dhe është e mundur që sëshpejti të arrihet një zgjidhje e përbashkët, që do të ndërprejë grevën dhe do të rrisë pagatë në arsim”

Ajo thotë se duhet lihet kohë që të dyja palët të udhëheqin negociatat dhe të informojnë se çfarë do të vednosin në seancat e bordeve të formuara në përputhje me ligjin për zgjidhje të mosmarrëveshjeve.

Sindikata e Arsimit kërkon rritje të pagave për 18 ,4%. Ata ishin në grevë për rreth tri javë, ndërsa më 28 prill greva u pezullua për 20 ditë. Linda Ebibi /SHENJA/