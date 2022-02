(VIDEO) Sindikalistët kërkojnë sërish nga Qeveria paga minimale të jetë 18 mijë denarë

Qeveria është në krahë të punëtorëve dhe ngritja e pagës minimale do të plotësohet. Kështu paralajmëroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski nëpërmjet një postimi në profilin e tij të fejsbukut. Ai shkroi se dialogu i hapur shoqëror me të gjitha palët e prekura do të na çojë në zgjidhjen me të përshtatshme që është në interes të punëtorëve. Ai gjithashtu pret që nesër të ketë një vendim për rritjen e pagës minimale.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Ashtu siç kam premtuar ne do t’i zgjidhim në mënyrë efektive të gjitha çështjet në interes të qytetarëve dhe do t’i përmbushim premtimet. Ky është parimi dhe fryma në të cilën do të zgjidhen të gjitha çështjet që synojnë ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve”

Nga ana tjetër, Lidhja e Sindikatave ka kërkuar që Qeveria të qëndrojë në anën e punëtorëve dhe të vërë në votim propozimin e tyre për pagën minimale në Këshillin Ekonomik dhe Social. Ata informuan se të enjten më 10 shkurt do të dalin para Kuvedndit të Maqedonisë së Veriut dhe do t’i bëjnë thirrje anëtarëve që t’i përkrahin të gjithë deputetët të votojnë projekt-ligjin e pagës minimale.

Tabelë: Lidhja e Sindikatave

“Përderisa nuk votohet atëherë do të fillojmë me grevë- bllokada të fabrikave, zonave të lira ekonomike, institucioneve, rrugëve etj, sepse fajtorë që nuk i kemi pagat minimale prej 18.000 denarëve dhe rritje graduale të pagave tjera janë punëdhënësit. Porosisim Qeverinë që të qëndrojë në anën e punëtorëve dhe ta vendos në votim propozim tonë dhe të njëjtin ta përkrahë në Këshillin Ekonomik dhe Social”

Ditë më parë në mbledhjen e mbajtur në Qeveri nuk është arritur marrëveshje për pagën minimale. Bisedimet, sipas njoftimeve do të vazhdojnë javën e ardhshme. Ndërsa, në Kuvend, më 10 shkurt në rend dite është propozim ndryshimi në Ligjin për pagën minimale në procedur të shkurtër, e dorëzuar nga partia “E Majta”. Propozimi në fjalë, mbështetet edhe nga subjektet e tjera politike, DOM, Lidhja Demokratike dhe Partia Socialiste.

Linda Ebibi /SHENJA/