(VIDEO) Sindikalistët i kërkojnë ministrit Aliti të marrë përgjegjësinë që i takon për rritjen e pagave

Karrikja e radhës e protestës së sindikalistëve u vendos para Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Anëtarët e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, po vazhdojnë të protestojnë për realizimin e rritjes së premtuar lineare të pagave për 2.806 denarë.

Nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë theksojnë se Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratë ishte pjesë e ekipit që ka negucuar për 2806 denarët, rritjen lineare të pagave të të gjithë punëtorëve dhe kthimin e rekursit në sektorin publik nga 30 në 100 për qind për të gjithë punëtorët.

DARKO DIMOVSKI, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE TË MAQEDONISË

“Prandaj sot i bëjmë thirrje ministrit të Shoqërisë Informatike, që është pjesë dhe ka qenë pjesë e atij ekipi negociator, nëse realisht aspirojnë për një metodologji të re, për reforma në administratë, për një ligj të ri për pagat e punonjësve të administratës, le të udhëheq ai. Jemi para ministrisë së tij, le ta dijë nëse ka qëllime të sinqerta dhe jo vetëm për të blerë kohë. Nëse jo, e pret karrikja e nxehtë e puntorit, sot është ministër, nesër bëhet punëtor i zakonshëm si ne”.

Dimovski i bëri apel për pushtetin qendror dhe atij lokal që të rrisin pagat e të gjithë punëtorëve në këtë kohë të vështirë me inflacion dyshifror dhe me të gjitha llojet e krizave.

Nga LSM, bëjnë me dije se greva do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa infomojnë se greva e radhës do të jetë para dyerve të ministrive që kanë përgjegjësi për paga. Do të kërkohet përgjegjësi edhe në pushtetin lokal.

Samir Mustafa /SHENJA/