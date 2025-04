(VIDEO) Sindikalistët: Grevë e përgjithshme nëse nuk bëhet paga minimale 500 euro

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE

“Të nderuar punëtorë, ju lutem të marrim një vendim që deputetët të marrin paga minimale deri në rritjen e radhës së pagës minimale. Kush është pro? A është dikush kundër ose I përmbajtur?”

Kështu nisi seanca e improvizuar e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë së Veriut, para kuvendit duke shprehur pakënaqësi për rritjen aktuale të pagës minimale dhe duke kërkuar rritje të saj në 500 euro. Kryetari i lidhjes së sindikatave Sllobodan Trendafilov porositi deputetët që të sjellin ndryshime të ligjeve në mënyrë që kërkesat e tyre të plotësohen.

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE

“Deputetë të parespektuar, ju 120 ndërsa ne 300. Tre herë më shumë se ju. Sot kemi ardhur këtu për t’ju kërkuar të merrni vendim që paga minimale të jetë jo më pak se 500 euro dhe të gjitha pagat e tjera të rriten për 100 euro. Sot erdhëm këtu ne të cilët vendosim në sindikata që pagat janë mizore . Pagat tuaja të rritura prej 79% ju nuk i meritoni dhe prandaj kemi ardhur këtu për shkak të faktit se ju nuk vendosni për ne, ne duhet të vendosim për ju. Konstastoj se organet dhe trupat e e LSM-së, sindikatat e qytetit dhe aktivistët e të drejtave të punëtorëve vendosën njëzëri që deputetët ti ulin pagat luksoze në pagën minimale”.

Marshi i sindikalistëve vazhdoi tek oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut, nga ku ata kërkuan që punëdhënësit t’ua rrisin pagat minimale në mënyrë që siç thonë ata, të mos jenë punëdhënësit një ndër arsyejt e shpërnguljes së të punësuarve nga vendlindja.

SLLOBODAN TRENDAFILOV, KRYETAR I LIDHJES SË SINDIKATAVE

“Sot është dita e fundit që do të ju them të nderuar punëdhënës e jo shefa sot jemi këtu para jush për tua zgjatur dorën, ti rrisni pagat tona që punëtorët e vendit të mbesin në Maqedoni, të mos jeni ju fajtorët kryesorë për shpërnguljen e punëtorëve në periudhën në vijim. Dora e zgjatur e punëtorit sot mund të jet grusht I fuqishëm nesër”

Marshi përfundoi para qeverisë me mesazhe brohoritëse nga sindikalistët të cilët paralajmëruan grevë në të gjithë shtetin dhe protesta në rast të mos plotësimit të kërkesave të tyre.

TRPE DEANOSKI, KRYETAR I SINDIKATËS SË TË PUNËSUARVE NGA ADMINISTRATA, ORGANET GJYQËSORE DHE SHOQATAT E QYTETARËVE

“Qeveria e parë që e heq qëllimisht përfaqësimin sindikatave vetëm që të mos ketë Këshill Ekonomik dhe Social. Qeveria e parë në historinë e Maqedonisë që vendosi të lërë 129 mijë punëtorë të sektorit publik që varen nga paga minimale të hahen nga shefat e sektorit privat. Me 1890 denarë në administratë dhe gjyqësor, 58 % janë aktualisht nën mesatare. Nuk kemi frikë dhe as nuk do të kemi frikë. Presim që ju të na ftoni, nëse jo, do të vijmë vetë.

Sidnikalistët kërkuan heqjen e ligjit për harmonizim të pagës minimale dhe rritje të pagës minimale në 500 euro. “Jemi në hap të grevës në tërë shtetin, kemi ardhur 300, do të vijmë edhe 3000 mijë po edhe 30.000 mijë. Lluksi juaj buron nga puna jonë, ose ne do të marrim 2500 euro pagë ose ju 500 euro, ju do të zgjidhni, duhet të kuptoni se nga të punësuarit jeni zgjedhur dhe shumë lehtë mund po këta të punësuar t’ju largojnë nga ato ulëset tuaja të rehatshme”, tha Trendafilov.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

