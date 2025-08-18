(VIDEO) Siljanovska: Ushtria është shtylla e paqes dhe stabilitetit

(VIDEO) Siljanovska: Ushtria është shtylla e paqes dhe stabilitetit

 

Armata e Republikës së Maqedonisë ka kremtuar përvjetorin e 33 të ekzistimit të saj. Nga ky manifestim, presidentja Gordana Siljanovska Dakova ka deklaruar se ushtria është mbrojtësi i integritetit territorial dhe pavarësisë së vendit.

Ajo vlerësoi se bllokimi i integrimit evropian, përfshirë edhe të Maqedonisë së Veriut, po merr dimensionin dhe karakterin e një rreziku serioz sigurie për rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe për BE-në.

GORDANA SILJANOVSKA DAFKOVA

Ushtria jonë është një shtyllë e paqes dhe stabilitetit, që nga kontributi i saj në misionin paqeruajtës UNIFIL deri te angazhimi i saj në misionin KFOR, ku në nëntor të vitit 2020, paqeruajtësit maqedonas arritën nivelin më të lartë të përgjegjësisë së NATO-s. Sot, mbi 180 anëtarë të ushtrisë nën flamurin maqedonas janë të përfshirë në misione dhe operacione paqeruajtëse”.

Gjatë ceremonisë, presidentja Siljanovska-Davkova e nderoi Qendrën për Trajnimin e Kadetëve dhe Oficerëve me “Urdhrin e Meritës Ushtarake”.

Në këtë manifestim përveç presidentes, morën pjesë edhe kryeministri, Hristian Mickoski, ministri Misajllovski po edhe kryeparlamentari, Afim Gashi.

Kryeministri Mickoski thekson se ushtria është simbol i epokës së re dhe se sot investojmë në pajisje, në infrastrukturë, në kushte për një jetë dhe punë dinjitoze të ushtarit.

E ministri tha se mbrojtja maqedonase po investon në zhvillim, pajisje dhe modernizim, dhe shumë e rëndësishme, po rinohet dhe po plotësohet. Kjo është një garanci se forca dhe aftësia jonë për të qenë themeli i shtetit sot do të jetë realitet në të ardhmen.

Mevludin Imeri /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë