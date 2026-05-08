(VIDEO) Siljanovska: Balancuesi ishte burim i korrupsionit

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova deklaroi sot se shfuqizimi i “balancuesit” ishte i domosdoshëm për shkak të rreziqeve korruptive që ai krijonte. Në një deklaratë për mediat pas hapjes së “Fundjavës për pastrim të përgjithshëm”, presidentja tha se i ashtuquajturi “balancues”, në formën në të cilën ekzistonte, në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit.

GORDANA SILJANOVSKA DAVKOVA, PRESIDENTE

Nuk mendoj se bëhet fjalë për rrënim, sepse balancuesi, ashtu siç ishte, në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Emërimi në pozitat më të larta ishte përqendruar në duart e individëve dhe ata fitonin një fuqi enorme, pothuajse sulltanore. Ne nuk e shfuqizuam balancuesin sepse kështu donim, por sepse kjo ishte theksuar në raport”.

Në lidhje me çështjen për shtetësinë jorezidente, ajo u përgjigj se zgjidhja duhet të miratohet përmes argumenteve. Lidhur me pritjet e saj për marrëdhëniet me qeverinë e re të Bullgarisë, Siljanovska Davkova deklaroi se pritjet duhet të drejtohen nga qeveria e re bullgare dhe kryeministri Rumen Radev, duke theksuar se populli bullgar pret stabilitet, reforma dhe luftë kundër korrupsionit dhe krimit./SHENJA/

