(VIDEO) Shtyhet nisja e funksionimit të pikës së përbashkët kufitare në Bllacë

Shtyhet nisja e funksionimit të pikës së përbashkët kufitare në Bllacë

Pika e përbashkët kufitare Bllacë-Hani i Elezit e cila ishte planifikuar të niste funksionimin ditën e sotme është prolonguar sërish. Nga MPB kanë njoftuar se funksionimi i saj do të filloj më 14 prill.

MPB

“Ky hap paraqet realizim konkret të bashkëpunimit dypalësh ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, me qëllim lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare, uljen e kohës së pritjes dhe rritjen e efikasitetit të kontrolleve kufitare”.

Nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup kanë njoftuar se prolongimi është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike dhe logjistike të ekipeve punuese.

AMBASADA E KOSOVËS, MAQEDONI

“Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup informon opinionin publik se regjimi i ri kufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut do të operacionalizohet në mesin e muajit prill 2025. Prolongimi disa ditor është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike e logjistike të ekipeve të cilat janë duke punuar intenzivisht në zbatimin e kësaj marrëveshjeje të rëndësishme ndërshtetërore”.

Ata rikujtojnë se regjimi i ri kufitar do të jetë sipas modelit “hyrje-hyrje” ku kontrollat do të realizohen vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit kurse policët do të punojnë në një objekt të përbashkët. “Zbatimi i saj do të jetësohet paralelisht në pikat kufitare Hani i Elezit/Bllacë dhe Glloboqicë/Jazhincë. Ky model pritet që të zvogëloj pritjet dhe është në funksion të lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve të dy shteteve të cilët qarkullojnë çdo herë e më shumë në dy drejtimet” thuhet në komunikatën e tyre.

