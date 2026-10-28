(VIDEO) Shteti merr kredi të re prej 70 milionë eurosh për të mbuluar deficitin buxhetor
Përveç huamarrjes në tregjet ndërkombëtare dhe përmes letrave shtetërore me vlerë në tregun e brendshëm, Qeveria ka vendosur të marrë edhe një kredi afatgjatë prej 70 milionë eurosh nga Banka Shparkase. Vendimi për marrjen e kredisë nga Banka Shparkase SHA Shkup është publikuar në “Gazetën Zyrtare”, më 20 tetor 2026. Bëhet fjalë për një kredi afatgjatë, e destinuar për financimin e nevojave buxhetore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas informacioneve të publikuara, kredia kap vlerën e 70 milionë eurove, por kushtet e saj të plota financiare, përfshirë normën e interesit dhe afatin e shlyerjes, nuk janë konfirmuar në informacionet e disponueshme publikisht që janë shqyrtuar. Kjo kredi është vetëm një nga disa instrumentet financiare përmes të cilave shteti po siguron mjete gjatë periudhës së fundit.
Në tetor, Maqedonia u huazua për 150 milionë euro përmes obligacioneve në tregun ndërkombëtar, me normë interesi prej 5,25 për qind.
Më 20 tetor, shteti shiti edhe letra vendore me vlerë në shumën prej rreth 7,09 miliardë denarësh, përkatësisht afërsisht 115 milionë euro. Normat e interesit për disa prej këtyre instrumenteve arrijnë deri në 5,2 për qind. Kur mblidhen këto tri shuma, bëhet fjalë për rreth 335 milionë euro financim të ri të siguruar ose të miratuar brenda një periudhe relativisht të shkurtër.
Huamarrjet e tetorit nuk janë të vetmet gjatë vitit 2026.
Që në janar, shteti emetoi euroobligacion në vlerë prej një miliard eurosh, të ndarë në dy këste nga 500 milionë euro, me afate të ndryshme shlyerjeje.
Në maj, u miratua edhe huamarrja prej 260 milionë eurosh nga pesë institucione të huaja financiare. Mjetet ishin paraparë për nevojat buxhetore, shpenzimet kapitale dhe rifinancimin e detyrimeve ekzistuese.
Së bashku me instrumentet financiare të tetorit, vlera e këtyre huamarrjeve më të mëdha dhe vendimeve për kredi arrin në rreth 1,6 miliardë euro. Të dhënat e fundit të publikuara tregojnë se në fund të tremujorit të dytë të vitit 2026, borxhi publik i Maqedonisë arriti në 10,73 miliardë euro, përkatësisht 58,8 për qind të Bruto Prodhimit të Brendshëm. /SHENJA/