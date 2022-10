(VIDEO) Shqyrtohet mundësia e uljes së dënimit për Qendrën Klinike të pa ndërtuar

Si Ministri e Shëndetësisë jemi organizuar me juristë që të shqyrtojmë mundësinë e uljes së gjobës prej rreth 8.5 milionë euro ndaj kompanisë italiane për ndërtimin e Qendrës së re Klinike, tha ministri i Shëndetësisë Bekim Sali .

BEKIM SALI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Sigurisht që nuk do të jetë ajo shumë, sepse në shumicën e rasteve pala kërkuese kërkon të gjitha mjetet që kanë paraparë në llogaritjet e tyre për prishjen e asaj kontrate. Ato mjete nuk paguhen gjithmonë nga pala tjetër, në këtë rast shteti. Ajo procedurë, sipas të gjitha praktikave, do të vazhdojë dhe ndoshta do të shkojmë në arbitrazh dhe do të duhet më shumë kohë, nuk e dimë se kur do të ketë një rezultat përfundimtar”.

Në lidhje me rastin e drejtoreshës së klinikës së fëmijëve e cila ka marrë para për kujdestari dy herë më shumë se rroga, Sali tha se do të marrin masa të duhura, pra do t’i shkarkojnë apo ndëshkojnë drejtorët nëse pagat janë formuar nën ndikimin e tyre. Ai sqaroi se Fondi i Sigurimeve Shëndetësore është ende në pritje që të bëjë inspektimin dhe të dorëzojë raportin përfundimtar, jo vetëm për Klinikën e Fëmijëve, por edhe për katër klinika të tjera të tjera.

BEKIM SALI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Formimi i pagës së punëtorit në bazë të kontratës kolektive bazohet në disa tregues. Do të shohim nëse kjo është praktikë edhe në periudhën e kaluar apo është vetëm në pjesën e periudhës së analizuar do ta shohim me anë të analizave shtesë”.

Ministri tha se nuk duhet përshpejtuar pa arritur rezultatet përfundimtare.

Medina Ajeti /SHENJA/