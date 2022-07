(VIDEO) Shpërthim i fuqishëm në digën Hoover – ai konsiderohet rezervuari më i madh në SHBA

Një shpërthim dhe zjarr u raportuan të martën në digën Hoover në Nevada.

Christy Hairston, një turiste, ka publikuar një video të incidentit të ndodhur në pjesën e poshtme të digave gjersa ka raportuar insider.

“Departamenti i Zjarrfikësve të Qytetit të Boulder është rrugës për një thirrje urgjente në Digën Hoover”, njoftuan zyrtarët e qytetit të Boulderit.

BREAKING: Explosion and fire at the Hoover Dam in Nevadapic.twitter.com/Jueh7djn3P

