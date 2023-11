(VIDEO) Shoqatat e gazetarëve dënojnë rikthimin e reklamave shtetërore në mediat private: Është korrupsion

Shoqatat profesionale të gazetarëve dhe organizatat e shoqërisë civile nga sektori i medias kundërshtojnë kategorikisht përpjekjen për rikthimin e reklamave shtetërore në media. Ata thonë se qëndrimi i tyre vjen nga vlerësimi i ekspertëve se ndryshimet e propozuara do të jenë jashtëzakonisht të dëmshme për pluralizmin mediatik, për pavarësinë e mediave dhe për lirinë e gazetarëve dhe mediave në Maqedoni. Shoqatat mediatike vlerësojnë se me këtë sistem të shpërndarjes së parave publike vendoset korrupsioni sistematik në sektorin privat mediatik.

“Me këtë ligj është zgjedhur mënyra e vetme joefikase dhe e papranueshme për përmirësimin e situatës në sferën mediatike. Për përmirësimin e kësaj situate duhet një debat gjithëpërfshirës që të gjendet mënyra për të ndihmuar mediat, në drejtim të mbështetjes së produksionit programor dhe situatës socio-ekonomike të gazetarëve dhe punonjësve të mediave”.

Shoqatat profesioniste të gazetarëve dhe organizatat qytetare nga sektori I mediave janë shqetësuar edhe për mënyrën se si është keqpërdorur procedura parlamentare që të miratohen ndryshimet e Ligjit për Media, me procedurë të shkurtuar.

“Vlerësojmë se në këtë rast është i papranueshëm përdorimi i instrumentit ‘Flamuri Evropian’, për shkak se ndryshimet e propozuara nuk kanë lidhshmëri me reformat e domosdoshme që duhet të çojnë drejt harmonizimit të ligjeve mediatike të vendit me rregullativat e BE-së”.

Reagimi është nënshkruar nga : Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve të medias, Këshilli i Etikës, Instituti Maqedonas i Mediave, Instituti i Kërkimeve për Zhvillimin Social, Instituti i Studimeve të Komunikimit dhe Qendra për Zhvillimin e Mediave.

Më 2 nëntor, me 78 vota “për”, Kuvendi votoi nevojën për miratimin e ndryshimeve të Ligjit për Shërbime Audio dhe Audiovizuele Mediatike, me procedurë të shkurtuar, me Flamur evropian, ku vendoset financimi i fushatave shtetërore nëpër televizone, me mjete të buxhetit shtetëror. /SHENJA/

