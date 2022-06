(VIDEO) Shoqata Kulturore “Vizioni M” organizoi turne ndërkombëtarë të shahut

Shoqata Kulturore Vizioni M dhe Klubit i Shahut Anpasan kanë organizuar turneun e 2-të mbarëkombëtarë të shahut, “ Vizioni M 2022”, përcjell SHENJA. Rreth 150 garues nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova e rajoni garuan përmes sistemit zviceran, kur prej xhiros së parë e deri në të 9-ën rrugën drejt fundit fituesit përballeshin mes veti.

Fitues i turneut me meritë doli Nderim Saraçi nga Kosova, i cili përveç Kupës dhe mirënjohjes për vendin e parë, fitoi edhe shpërblimin kryesorë në vlerë prej 10 000 denarëve. 8 000 denarë shpërblim mori Korab Saraçi nga Kosova për vendin e dytë, kurse 6 000 denarë i takuan Toni Lazov nga Maqedonia e Veriut që zuri vendin e tretë. Me nga 3 000 gjegjësisht 1 500 denarë u shpërblyen Stojanço Dimkovski dhe Bedri Sadiku që zunë pozitat 4 dhe 5, ndërsa me mirënjohje dhe shpërblim modest në të holla u nderuan edhe garuesi më i mirë nën 18 vjeç Emil Ristevski, garuesi më i mirë mbi 65 vjeç Ilija Stotevski, garuesja më e mirë në konkurencë të femrave Jovana Lazarova, si dhe garuesi me rezultatin më të mirë nga klubi organizatorë, Ratko Trajanovski. /SHENJA/