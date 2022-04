(VIDEO) Shkon në 11 numri i diplomatëve rus të dëbuar nga Shkupi

Edhe gjashë diplomatë rus RMV i ka shpallur persona non grata. Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë me dije se sot është thirrur Ambasadori i Federatës Ruse në vend, Sergei Bazdnikin, të cilit i është dorëzuar nota diplomatike, me të cilën gjashtë diplomatë dhe punonjës të Ambasadës së Federatës Ruse në Shkup janë shpallur të padëshirueshëm në vend. Më tej sqarojnë arsyet e dëbimit të tyre.

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

“Në bazë të informacioneve të marra nga organet kompetente, personat në fjalë kanë kryer veprime që janë në kundërshtim me Konventën e Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike dhe në pesë ditët e ardhshme do të duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Ky është dëbimi i dytë i diplomatëve rusë në më pak se një muaj. Pesë diplomatë rusë u dëbuan më 28 mars, pasi edhe atë kishin vepruar në kundërshtim me Konventën e Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike. Ndërsa, edhe vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut shpalli si të padëshiruar dy diplomatë rusë, njëri në muajin maj dhe tjetri në gusht. Në të dyja rastet, edhe Rusia ka reaguar me masa reciproke, gjegjësisht ka dëbuar diplomatë të Maqedonisë së nga Moska.

Prej gjithsej 19 diplomatëve rusë që ishin të regjistruar në Maqedoninë e Veriut, përfshirë ambasadorin e Federatës Ruse në vend, Sergei Baznikin dhe dy zyrtarë ushtarakë, Ambasada e Rusisë tani ka mbetur me tetë diplomatë, përfshirë ambasadorin.

Përndryshe, RMV ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë, duke i dhënë mbështetje të plotë sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, ndërsa i është bashkuar edhe sanksioneve të Bashkimit Evropian duke mbyllur hapësirën ajrore për fluturimet nga Moska dhe anasjelltas.

Emine Ismaili /SHENJA/