(VIDEO) Shkollat do të mbyllen më 10 qershor, të shtunave do të zëvendësohen orët e humbura

Shpresojmë që të dalim nga kjo grevë të gjithë të kënaqur dhe mos të ketë fitues apo humbës, kështu deklaron kryetari i Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës Jakim Nedellkov. Ai theksoi se kanë arritur të ngrenë peshën e puntorëve në Arsim, t’i risin edhe pagat, gjithmonë duke respektuar të drejtat kolektive të të punsuarëve në arsim.

JAKIM NEDELLKOV-KRYETAR I SHASHKUT

“Kjo është ndoshta arritja më e madhe që kemi arritur si Sindikatë e Arsimit dhe Shkencës në shtet. Sa vlerësohet dhe respektohet kjo arritje është tjetër punë. Opinioni tashmë është e infromuar se disa antarë të caktuar nuk janë të kënaqur, ku patjetër duhet të them se një numër i madh i atyre që hapur kanë dalur para hapsirave të SASHKUT nuk janë anëtarë tanë”.

Ai është i bindur që nga sot instuticionet kompetentë do kenë ende më shumë qasje serioze në lidhje me këto problemematika.

“Patjetër duhet të planifikohet nga viti në vit prej më parë, se si do të harmonizohen pagat, d.m.th kjo është edhe kërkesa jonë, ku realisht kemi problem në lidhje me dakordimin e pagave. Planifikimi për vitin 2023-2024 të bëhet në dakordim me atë që të jetë në përputhje me ligjin, të bëhet në harmonizim me Marrvëeshjen Kolektive që duhen paguar”.

Jakim Nedellkov shpresonë se për 10 ditë do të gjejnë gjuhë të përbashkët me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës dhe pagat do të rriten, në të kundërtën organet e SASHKUT do të ulen dhe do të marrin vendimet e duhura për më tutje, por sipas tij, me rëndësi është që momentalisht greva është e pezulluar.

Viti shkollor do të përfundojë më 10 qershor, ndërsa orët e humbura do të kompensohen të shtunave.

Samir Mustafa /SHENJA/