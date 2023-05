(VIDEO) Shkolla “Marija Kiri” organizoi garë për semi maturantët

Shkolla e mesme profesioanale e qyteti të Shkupit, “Marija Kiri Skllodovska”, gjatë ditës së sotme ka organizuar garat e diturisë, për semi-maturantët e të gjitha shkollave fillore në vend. Në këtë garë kanë marrë pjesë afro 200 nxënës. Profesori i matematikës dhe njiherit edhe koordinatori i garave, Erbin Abazi, tha se këto gara mbahen për disa vite me rradhë dhe realizimi i tyre ka për qëllim nxitjen e nxënësve për të mësuar më shumë në lëndët e shkencave natyrore dhe të gjuhëve. Profesori Erbin Abazi theksoi se në këtë mënyrë ata gjithashtu e promovojnë shkollën e tyre dhe i infromojnë semi-maturantët për kushtet që ofron kjo shkollë.

ERBIN ABAZI, PROFESOR I MATEMATIKËS NË MARIJA KIRI SKLLODOVSKA

“Është hera e pestë me rradhë që i mbajmë garat e diturisë, për ti avancuar nxënësit që ti mësojnë gjërat elemtare, pastaj atje ku do të vazhdojnë me drejtimet e tyre, të jenë më të profesioanalizuar. Këtë vit kemi numër të madh të nxënësve të paraqitur brenda kësaj shkolle, mbi 200 garues, të cilët garojnë për garat e diturisë”

Për të bërë më atraktive për nxënësit që janë të interesuar të regjistrohen në “Marija Kiri Skllodovska”, Profesoresha e Kimisë, Blerta Bekaj, së bashku me kolegët e saj, në hapsirat e shkollës kishin organizuar një tendë, për ti njoftuar semi-maturanët, me atë që i pret.

BLERTA BEKAJ,PROFESORESH E KIMISË

“Sot përpos garës që është duke u zhvilluar, në kuadër të këtij evinimenti në shkollën Marija Kiri Skllodovska, në të njejtën kohë është shfaqja apo spektakli i kimisë, ecila bëhët nga grupi Protenix, që janë nxënësa të shkollës, ndryshe të njëhur edhe si shkencëtarë të rinj, të cilët për çdo vit, një pjesë të kohës e ndajnë gjatë garës, për shfaqje të kimisë”.

Ndërkaq, Fazli Mamuti, profesor po në këtë shkollë, tha se dyert e “Marija Kiri Skllodovska”, janë të hapura për të gjithë ata nxënës, që janë të interesuar që të përfitojnë edukatë dhe dituri. Profesori Fazli Mamuti, gjithashtu informoi edhe për drejtimet që ofron kjo shkollë.

FAZLI MAMUTI,PROFESOR NË MARIJA KIRI SKLLODOVSKA

“Si çdo vit edhe këtë vit shkolla jonë është me gjashtë profile arsimore edhe at me laborant medicinal, d.m.th. dy paralele, laborant kimik, teknik i optikës së syve, poashtu duhet ta cekim se është i vetmi drejtim në shkollën tonë, i cili është në nivel republikan, i vetmi në gjuhën shqipe, teknik medicinal përkëdhelës, derjtim ky 3 vjeqarë, e kemi edhe drejtimin kimik për prodhime kimike dhe kozmetikë dhe drejtimi i gjashtë dhe i fundit është teknik për ruajtjen e ambientit jetësorë”

Testi për garat e diturisë përbëhej nga 50 pyetje edhe atë nga lëndët:

Gjuhë shqipe dhe letërsi Gjuhë angleze Matematikë Fizikë Biologji Kimi

Vendin e parë në këto gara e zuri Amar Sulejmani, nxënës i shkollës fillore “Bajram Shabani”, nga fshati Kondov, vendi i dytë i ka takuar nxënëses Emira Sejfuallai nga shkolla fillore “Naim Frashëri” dhe në vendin e tretë është rradhitur Elife Murtezani nga shkolla fillore “Emin Duraku”.

Ndërkaq, nga komisioni vlerësues në “Marija Kiri Skllodovska”, nxënës më i shkathët në lëndët natyrore është shpallur nxënësja Amire Jetishi nga shkolla fillore “25 Maji”. Për të gjithë këto fitues, nga organizatorët e këtyreve garave janë shpërndarë dhurata të shumta.

Samir Mustafa /SHENJA/