(VIDEO) Shiu dhe breshëri shkaktoi dëme në disa komuna
Një stuhi e fortë e shoqëruar me shi të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta goditi disa komuna në Maqedoninë e Veriut mbrëmë, duke shkaktuar dëme materiale dhe probleme në trafik. Më të prekurat ishin Strumica, Radovishi, Delçeva, Dojrani dhe Kumanova, ku u rrëzuan pemë, shtylla dhe linja elektrike të dëmtuara. Gjithashtu u shkatërruan automjete në disa vende.
Në Strumicë, zjarre u regjistruan në një hambar në fshatin Visoka Maala dhe në bar të thatë në Murtino, ndërsa zjarrfikësit ndërhynë për të hequr një pemë të rrëzuar në Novo Sello.
Stuhia e fortë që goditi Delçevën shkaktoi dëme materiale në disa vende, ku çatia e një ndërtese ishte më e dëmtuara. Në të njëjtën kohë, stuhia dëmtoi infrastrukturën e energjisë elektrike, së bashku me disa shtylla në disa lagje. Çatitë prej kallaji u dëmtuan gjithashtu në lagjen Rasadnik dhe në zonën qendrore të qytetit, ku ekipet e Departamentit Territorial të Zjarrfikësve të Delçevës po ndërhyjnë për t’i larguar ato në mënyrë të sigurt për shkak të vëllimit të lartë të trafikut në atë vend.
Kryetari i Bashkisë së Delçevës, Ivan Gocevski, tha se disa nga banorët, përfshirë fëmijët, janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Për shkak të pemëve të rrëzuara në disa rrugë, Departamenti Territorial i Zjarrfikësve, Qendra e Menaxhimit të Krizave, si dhe ekipet me makineri të specializuara janë të përfshira në pastrim.
Ndërkohë, në Kumanovë, era rrëzoi disa pemë në vende të ndryshme, duke përfshirë “Blagoja Iliev Gune”, “Leskovačka” dhe “Oktomvriska revolucija”. Era gjithashtu rrëzoi një çati prej llamarine në rrugën “Leskovačka” dhe një pemë në autostradën për në Shkup pranë një stacioni benzine përpara pikës së pagesës Romanovce, si dhe në rrugën e vjetër për në Sveti Nikole.
Stuhia në Dojranin e Vjetër rrëzoi dhjetëra pemë shumëvjeçare në disa vende. Panjat dhe pishat, akaciet dhe manat ranë, ndërsa u dëmtuan edhe tendat, pajisjet urbane në plazh, disa automjete, si dhe çatia e njërit prej dyqaneve në tregun e qytetit.
Në Komunën e Novo Sellës, autoritetet lokale apeluan për lëvizje veçanërisht të kujdesshme, pasi ka pemë të rrëzuara dhe pengesa në rrugë.
Anida Murati /SHENJA/