(VIDEO) Shitësit fajësojnë shtetin për çmimet e larta

Viti 2022 po përfundon me çmime të papërballueshme për qytetarët. Xhepat e tyre janë të dobët për t’iu përshtatur çmimeve të larta, thonë qytetarët. Të pyetur se si ndikojnë këto çmime tek ato ata shprehen të revoltuar, sepse sipas tyre një trend i tillë po e shkatërron ekonominë.

QYTETAR 1

“Çmimet janë të larta, ne jemi fajtorë për këtë, ne nuk dimë të punojmë. Nëse do të vepronim me mençuri punët do të ishin ndryshe, nese do të veprojmë me më menquri do të kemi jetë më të mirë”.

QYTETAR

“Nuk ka në këtë vend bujqësi, mjafton që kemi për të ngrënë. Ky popull nuk ka kushte dhe mundësi të punojë, I them ministrit të Bujqësisë të jap të holla për ta zhvilluar bujqësinë”.

QYTETAR

“Çmimet pak lart i kan hyp por është me rëndësi edhe me ngrënë. Çmimet janë të larta, rrogat të ulta. Ne jemi prej jashtë punojmë por kur vim këtu, si atje si këtu çmimet janë bë njejt. është e rend shumica në vend që ti marrin 2 kg e marin vetëm 1”.

Tregtarët që ofrojnë produkte për qytetarët fajësojnë shtetin që nuk ndihmon në uljen e çmimeve të produkteve që kjo gjendje të bëhet më e lehtë për popullin.

SHITËS

“Çka ka mbetë e ulët që ne ti ulim çmimet, ata janë me çmime të larta ne nuk jemi. çka të bëjmë, kush i ka fajet aty shteti ika nuk i kemi na shteti duhet të jep pak më tepër,rrogat nuk i risin por çmimet po”

SHITëS 2

“Shteti gënjen, çmimet janë normale, shteti ka para por ka njerëz që vjedhin, po të mos kishin koruptuar vendin ata njerëz, qytatrët do të kishin të ardhura të mira”

SHITËS

“Çfarë të them dihet se çfarë çmime kemi këtu, çmimet më të larta se në Evropë I kemi. e rrogat askund nuk janë, dalin politikanë tanë I gënjejnë rininë, e përzunë rininë. kemi politikan që jan anti rinisë, nëpër puna jo, rroga jo patjeter me ik. Del ministry thotë çmimet kanë me zbrit, kur të thotë ai që do të ketë zbritje dihet që çmimet janë rritur”.

Shitësit thonë se me këto çmime të larta fitimi është shumë i ulët, ndërkaq blerësit nga ana tjetër potencojnë se pagat e tyre minimale asesi nuk mjaftojnë për t’i plotësuar nevojat primare të tyre.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/