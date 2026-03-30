(VIDEO) Shi, borë dhe erë e përforcuar deri të premten

Për shkak të depërtimit të një mase të re ajri shumë më të ftohtë nga veriu drejt Evropës jugore dhe juglindore, mbi Italinë jugore, e veçanërisht mbi Detin Jon, do të formohet një sistem ciklonik sekondar i thellë, i cili do të ndikojë ndjeshëm në motin në Maqedoninë e Veriut, duke filluar nga mbrëmja e së martës dhe në ditët në vijim, duke sjellë reshje të reja të dendura. Në zonat më të ulëta reshjet do të jenë në formë shiu, ndërsa në zonat më të larta dhe në malet mbi 1.000 metra do të jenë në formë dëbore, ku shtresa e borës mund të rritet deri në 50 centimetra.

TABELË: DREJTORIA PËR ÇËSHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE

“Reshje më të dendura priten të mërkurën dhe të enjten. Nga kjo valë, në disa zona pritet të bien mbi 50 litra për metër kub. Do të fryjë erë mesatare, ndërsa të mërkurën erë e përforcuar nga drejtimi verilindor”.

Gjatë ditëve të fundjavës, moti do të jetë kryesisht stabil, me rritje të temperaturave ditore.

Në Shkup, gjatë tre ditëve të ardhshme do të ketë reshje të herëpashershme shiu. Reshjet do të jenë më të dendura të mërkurën pasdite dhe të enjten. Më pas, moti do të jetë kryesisht stabil dhe më i ngrohtë.

/SHENJA/

 

Të ngjajshme

Kancelari gjerman paralajmëron se lufta me Iranin mund ta godasë Evropën sikur COVID-19

Kancelari gjerman paralajmëron se lufta me Iranin mund ta godasë Evropën sikur COVID-19

Kryeministri britanik përsërit se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme

Kryeministri britanik përsërit se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme

Rubio: Presidenti Trump “preferon diplomacinë” me Iranin

Rubio: Presidenti Trump “preferon diplomacinë” me Iranin

(VIDEO) Pas një muaji shtrenjtimi, çmimi i dizelit nuk ndryshon

(VIDEO) Pas një muaji shtrenjtimi, çmimi i dizelit nuk ndryshon

BE-ja thellë e shqetësuar për zgjatjen e luftës me Iranin

BE-ja thellë e shqetësuar për zgjatjen e luftës me Iranin

(VIDOE) Devijimi i korridorit 8, Sela: Mickoski po vazhdon planin e Gruevskit

(VIDOE) Devijimi i korridorit 8, Sela: Mickoski po vazhdon planin e Gruevskit