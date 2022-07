(VIDEO) Sheshet e Tiranës dhe Prishtinës mbushen me besimtarë që falin kurban bajramin

Besimtarët myslimanë në Shqipëri kanë falur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhami dhe sheshet e vendit. Programi qendror për faljen e namazit të Kurban Bajramit në Shqipëri është mbajtur në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë, me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve. Gjithashtu pjesë e programit qendror në Tiranë ishin edhe leximi i Kuranit, ligjërata dhe hutbeja.

Besimtarët myslimanë në Kosovë e kanë falur namazin e Kurban Bajramit në të gjitha xhamitë e vendit. Në ceremoninë qendrore në Xhaminë e Madhe të Prishtinës “Sulltan Mehmet Fatih”, u mblodhën disa qindra besimtarë. Hutben e Kurban Bajramit e mbajti kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, myftiu Naim Tërnava, i cili tha se festa e Kurban Bajramit është ndër festat më të rëndësishme për muslimanët.

NAIM TËRNAVA, KRYETAR I BIK

“Haxhi pa pikë dyshimi ka dobi dhe vlera të mëdha për besimtarin. Haxhi ka një histori të hershme duke filluar nga Ibrahimi a.s. Zoti xh.sh thotë dhe thirr te njerëzit për haxhin, ata do të vijnë këmbësorë dhe kalorës me deve nga të gjitha viset e largëta. Kur njeriu kthehet nga ky udhëtim me zemrën që ka shijuar ëmbëlsinë e afërsisë me Zotin, në jetën e tij ndryshojnë shumë gjëra në raport me gabimet dhe mosbindjet e tij të deriatëhershme”

Tërnava tha se këtë vit për shkak të lehtësimit të masave nga pandemia e COVID-19 dhe shkuarjes së besimtarëve në ritualin e haxhit, festa e Kurban Bajramit është gëzim i dyfishtë. /SHENJA/