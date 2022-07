(VIDEO) Shënohet gjashtëvjetori i grushtit të dështuar të shtetit në Turqi

Përpjekja e dështuar për grushtshtet në vitin 2016 shënohet si Dita e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, një pikë kthese në historinë e Türqisë. Gjashtë vjet më parë, qytetarët dolën në rrugë për të mbrojtur demokracinë përballë një grusht shteti të dështuar të orkestuar nga Organizata Terroriste FETO. Kjo shënoi herën e parë në historinë e republikës që një kontroll ushtarak të dështoj për shkak të rezistencës civile.

Atë të premte, komploti i FETO-s për të rrëzuar Qeverinë përfshiu sulmin ndaj Parlamentit, presidencës, forcave të sigurisë, bazave ajrore dhe civilëve. Dy ura në Stamboll u barrikaduan nga tanke dhe armatime të rënda.

Por, pasi presidenti Erdogan u bëri thirrje njerëzve të dalin në rrugë, mijëra njerëz u përgjigjën të armatosur vetëm me guximin e tyre. Dhjetëra u vranë në Urën e Dëshmorëve të 15 Korrikut – me imazhe rrëqethëse të ushtarëve të grusht shtetit që shkrepnin mbi civilët dhe përdornin tanke për t’i shtypur.

Në procesin e përballjes me një grup ushtarësh të armatosur besnikë të FETO-s, 251 persona u vranë shumica prejt të cilëve dhe të paktën 2700 të tjerë u plagosën. Në fund, ishte vendosmëria e popullit turk që përfundimisht fitoi kundër një grupi tradhtar ushtarësh që kërkonin të rrëzonin një qeveri të zgjedhur në mënyrë demokratike.

Presidenti Rexhep Taip Erdogan deklaroi se rëndësia kryesore e 15 Korrikut është se ai është simboli i parë i rezistencës së lavdishme të popullit kundër puçeve që u përball përgjatë historisë.

“Natën e 15 korrikut mbrojtëm me çmimin e jetës tonë Republikën, demokracinë dhe të gjitha arritjet tona, dhe treguam se Türqia nuk mund të robërohet kurrë. Historia do të shqyrtohet në dy periudha, si para dhe pas 15 korrikut në aspektin e vërtetimit të pjekurisë së demokracisë tonë dhe fuqisë së vullnetit kombëtar”, deklaroi Erdogan.

Presidenti turk theksoi se nuk pranojnë që Türqia të rrënohet ekonomikisht, ndërsa drejtimi i saj të ndryshohet me tutela, me puçe ushtarake dhe me terrorizëm. /SHENJA/