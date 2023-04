Video/ SHBA, panik në Disneyland të Kalifornisë, struktura e dragoit përfshihet nga flakët

Një ngjarje e rëndë u shkaktua mbrëmjen e së shtunës në Disneyland në Kaliforni kur një strukturë dragoi, rreth 14 metra e lartë, mori flakë gjatë një shfaqjeje.

Zjarri ka rënë gjatë shfaqjes së titulluar “Fantasmic!”, ndërsa videot e publikuara në rrjetet sociale tregonin se koka e dragoit “Maleficent” ishte përfshirë nga flakët teksa shfaqja ishte në zhvillim e sipër.

Një re e zezë tymi u pa duke mbuluar të gjithë parkun tematik prej 100 hektarësh.

Shfaqja – natyrisht – u ndërpre papritur pasi të ftuarit dhe anëtarët e stafit të Disneyland u nxorrën nga skena ndërsa personeli i urgjencës punoi për të shuar zjarrin.

😳 OMG the Fantasmic Dragon has caught on fire at Disneyland!! pic.twitter.com/vOhGVCRX9V

— Peter Sciretta (@PeterSciretta) April 23, 2023