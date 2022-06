(VIDEO) SHBA mbështet integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE

Maqedonia e Veriut ka filluar dialogun strategjik me SHBA-në, në kuadër të nismës së administratës së presidentit Xho Bajden për të thelluar bashkëpunimin me partnerët e SHBA-ve. Dialogu strategjik synon thellimin e bashkëpunimit dypalësh në disa fusha, si siguria, energjetika, ekonomia, kultura, arsimi dhe të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se SHBA mbështetë fuqishëm integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, ndërsa vlerëson përpjekjet e Shkupit për agjendën reformuese.

ANTONY BLINKEN, SEKRETAR I SHTETIT TË SHBA-SË

“Ne e vlerësojmë agjendën shumë të rëndësishme reformuese në të cilën është angazhuar Maqedonia e Veriut, për demokracinë, për energjinë, për iniciativat ekonomike rajonale. Të gjitha këto janë të rëndësishme dhe ne i mbështesim fort. Ne mbështesim fuqishëm ambiciet e Maqedonisë së Veriut në procesin e anëtarësimit në BE. Ne me të vërtetë duam ta shohim atë të ecë përpara dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim atë në çdo mënyrë që mundemi”

Ministri i Jashtëm Bujar Osmani tha se dialogu strategjik vjen në një moment të rëndësishëm, kur vlerat demokratike janë të sfiduara, duke aluduar në agresionin rus në Ukrainë.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I JASHTËM I RMV-SË

“Nisja e Dialogut Strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Maqedonisë paraqet një moment historik të rëndësishëm në marrëdhëniet tona të përgjithshme bilaterale dhe mendoj se është një hap logjik përpara, që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike para 30 vjetëve dhe 15 vite të partneritetit strategjik, dhe veçanërisht dy viteve Aleancë në NATO. Kjo është veçanërisht e rëndësishme tani kur vlerat tona janë sfiduar; e ne vendet e botës demokratike dhe vendet të cilat ndajmë të njëjtat vlera, duhet të jemi të koordinuar ngushtë për të adresuar ato sfida”.

Delegacionin e Maqedonisë së Veriut në Uashington e përbëjnë Ministri i Jashtëm, Ministrja e Mbrojtjes, e Kulturës, dhe Ministri i Ekonomisë. /SHENJA/