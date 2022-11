(VIDEO) SHB “Shkupi” promovoi shtatë libra nga letërsia suedeze

Shtëpia Botuese “SHKUPI”, në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore “MIGJENI” nga Boras në Suedi në kuadër të aktivitetit “DITËT E LETËRSISË SUEDEZE”, i cili realizohet çdo vit, kanë bërë promovimin e 7 librave nga autor suedez të përkthyer në gjuhën shqipe. Drejtori i Shtëpisë Botuese “Shkupi”, Azam Dauti tha se kjo miqësi e krijuar që nga viti 2017 do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ai tha se këto libra kanë rëndësi të veçantë për ne.

AZAM DAUTI DREJTOR I SHTËPISË BOTUESE “SHKUPI”

“Ardhja e poeteshave dhe poetëve shqiptaro-suedez, këtyre aktiviteteve, promovimeve do t’ju japin frymë shqiptaro-suedeze. Kjo miqësi e krijuar që në vitin 2017 në mes të Shtëpisë Botuese “Shkupi”, qendrës kulturore “Migjeni”, këshillit për art dhe kulturë “kulturadet” në Stokholm të Suedisë e cila I ka mbështetur të gjitha projektet dhe natyrisht ambasadës së Suedisë në Shkup na e shton knaqësinë që pas fazës pandemike po vazhdojmë të frymojmë”.

Sokol Demaku, përkthyes i librave tha se nëpërmjet këtij aktiviteti promovojmë letërsinë suedeze dhe vlerat e një vendi që ka arritur me zhvillimin e demokracisë si dhe prezantojnë atë që poetët suedez e shfaqin në librat e tyre.

SOKOL DEMAKU PËRKTHYESI I LIBRAVE

“Sot unë do të flas për 7 tituj të librave të cilat në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese ‘Shkupi’ dhe me këshillin e kulturës të Suedisë kemi marrë qëndrim dhe kemi arritur t’i përkthejmë brenda këtyre 2 viteve gjatë pandemisë. Këto janë libra të cilët iu kushtohen kryesisht të rinjëve, libra të cilat prezentojnë jetën në Suedi dhe besoj që do të gjejnë përkrahje dhe lexim edhe tek lexuesit e rinj këtu në Maqedoninë e Veriut”.

Ambasadorja e Suedisë në Shkup, Ami Larsson Jain tha se e gëzon fakti që letërsia suedeze është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe dhe mund të lexohet dhe të jetë e pranishme edhe në Maqdoninë e Veriut.

AMI LARSSON JAIN AMBASADORE E SUEDISË

“Këtë javë është pushimi i vjeshtës në Suedi, para shumë viteve ky pushim ka qenë I emëruar si pushimi i leximit, për t’i nxitur të rinjët që të lexojnë sa më shumë. Disa prej këtyre librave që janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe do të lexohen gjatë kësaj jave edhe nga fëmijët suedez dhe disa prej atyre fëmijëve janë edhe fëmijët e mi”.

Investime në projekte të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, deklaruan organizatorët.

Medina Ajeti /SHENJA/