(VIDEO) Shaqiri: Shpresojmë që provimet e maturës të kalojnë pa probleme

Sot filloi provimi i maturës shtetërore për vitin shkollor 2021-2022. Pothuajse 16 mijë nxënës i nënshtrohen lëndës së parë nga dy lëndët e parapara eksterne – Gjuhë amtare, pasi paraprakisht i janë nënshtruar dy lëndëve interne dhe përgatitjes së një detyrë projektuese. Fillimin e procesit e inspektuan ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri dhe drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve Elizabeta Naumovska të cilët vizituan shkollën e mesme “Pançe Karagjozov” dhe ju uruan suksese të gjithë maturantëve.

JETON SHAQIRI-MINISTËR I ARSIMIT DHE SHKENCËS

“Sot filloi provimi i maturës shtetërore si akt i formalizimit dhe përfundimit të arsimit të mesëm. Të gjithë nxënësve ju uroj suksese dhe rezultate të shkëlqyera që do të jenë konfirmim i njohurive të fituara gjatë arsimit të mesëm katërvjeçar ku do t’i aplikojnë në një vend përkatës të punës nëse përcaktohen që menjeherë pas përfundimit të shkollës së mesme të kyçen në tregun e punës ose do të jetë një bazë e mirë për avancimin e mëtutjeshëm akademik”.

Ai shprehu pritshmëritë që provimi të kalojë në mënyrën sa më të mirë, pasi siç theksoi, procesi është i njohur për të gjithë, duke qenë se provimi i maturës shtetërore zhvillohet që nga viti 2007 dhe gjithmonë dhe në çdo vit shkollor aktivitetet përgatitore fillojnë në kohë ndërsa nxënësit janë njoftuar me materien që do të jetë pjesë e provimit.

I pari i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, sqaroi se për periudhën në të cilën mësimi nuk është realizuar, e cila ka qenë në muajin prill gjithsej 12 ditë mësimore, nuk do të parashtrohen pyetje nga materiali që duheshte të mësohet gjatë asaj periudhe, që sipas Shaqirit eliminon rrezikun se një nxënës do të mund të dëmtohej. Shaqiri ka njoftuar se Qendra Shtetërore e Provimeve dhe Ministria e Arsimit janë duke përgatitur një koncept të ri për maturën shtetërore i cili duhet të parashikojë tri lloje të diplomimit shtetëror.

Samir Mustafa /SHENJA/