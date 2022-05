(VIDEO) Shaqiri: MASH këtë vit do të rikonstruktojë katër shkolla në Gostivar

Ministria e Arsimit dhe Shkencës këtë vit do të investojë rreth 40 milionë denarë për rikonstruimin e 4 shkollave fillore në territorin e Gostivarit, kështu deklaron Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri. Sipas të parit të Arsimit dhe Shkencës , shkolla Goce Dellçev do të bëhet me fasadë të re energjetike efikase ku aktivitetet ndërtimore filluan në fund të janarit të këtij viti, ndërsa në shkurt, në shkollën Faik Konica në Debresh filloi rikonstruksioni i nyjeve sanitare dhe mureve të brendshme. Në të dyja shkollat aktivitetet do të përfundojnë gjatë muajit gusht. Ndërsa në planin për prokurim publik për këtë vit është paraparë rikonstruksioni i shkollës fillore Ismail Qemali, si dhe zëvendësimi i çatisë dhe pajisja e tërësishme e kabineteve dhe punëtorive në shkollën e mesme teknike në Gostivar.

JETON SHAQIRI-MINISTËR I ARSIMIT DHE SHKENCËS

“Për këtë Qeveri, investimi i barabartë në të gjitha komunat pavarësisht nëse janë urbane apo rurale dhe pavarësisht se kush i menaxhon, mbeten një nga parimet themelore. Për ne të gjitha komunat janë të barabarta dhe të njëjta, qytetarët e Maqedonisë së Veriut jetojnë dhe kanë të drejtë për kujdes të barabartë nga institucionet e sistemit”.

Shaqiri rikujton, se gjatë muajve të kaluar janë kryer aktivitete investuese edhe në disa shkolla tjera të Gostivarit. Në shkollën fillore Përparimi në janar të këtij viti përfundoi rikonstruksioni i çatisë dhe tualeteve, në gjimnazin e qytetit u riparuan tualetet, ndërsa shkolla Faik Konica në Debresh vitin e kaluar u bë me sallë të re sportive në vlerë prej 40 milionë denarëve.

Sipas Shaqirit, me këto investime pjesa më e madhe e nxënësve të kësaj komune do të kenë kushte më të mira për edukim. Ai pret që edhe pushteti lokal të japë kontributin e tij dhe me përpjekje të përbashkëta t’u ofrohen të rinjve kushte më të mira për arsim ashtu siç e meritojnë.

Samir Mustafa /SHENJA/