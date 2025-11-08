(VIDEO) Shaqiri: Çashkën do ta zhvillojmë pa dallime fetare e kombëtare
Kryetari i sapozgjedhur i Komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, në emisionin “Debat në SHENJA” deklaron se pas katër viteve të mandatit të tij Çashka do të bëhet një shembull për të gjitha komunat në vend. Shaqiri thotë se ai është garancia e një komune që do të funksionojë në frymën e bashkëjetesës dhe unitetit, pa dallim fetar, kombëtar apo institucional.
Suat Shaqiri, Kryetari i Komunës së Çashkës
“Premtoj dhe garantoj se vizioni im është që shqiptarët ta marrin hisen e tyre. Nuk dua asgjë që nuk do të jetë frytdhënëse pas një muaji, një viti apo katër viteve. Jam kryetar komune që nuk e shoh aspektin populist dhe material vetëm për qëllimet personale. Zotohem se me kapacitetet e mia dhe me bashkëpunëtorët e mi, ne si shqiptarë do të ndihemi krenarë dhe do të marrim atë që na takon”.
Nga ana tjetër, ai deklaron se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet e fundit, duke theksuar se partia mbetet një forcë e rëndësishme politike në vend, e cila sipas tij, do të del edhe më efortë seç është.
Suat Shaqiri, kryetar i Komunës së Çashkës
“Unë jam anëtar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Vij nga dega apo anëtarësia e komunës së Çashkës. Unë i rritur dhe vazhdoj të veproj të jem nën ombrellën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe pas liderit tonë Ali Ahmetit. Sa i përket çështjeve të reformave, sigurisht nga mediumet nga pjesa e strukturës është oficialisht e caktuar se do të ketë kongres me 20 dhjetor në kuadër të BDI-së”.
Kryetari nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së qytetarëve gjatë fushatës së tij, nga ku falënderon të gjithë me theks të veçantë shqiptarët dhe komunitetin turk. Ai thotë se fokusi i tij ka qenë një bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe multietnik, duke përfshirë të gjitha komunitetet e komunës dhe duke promovuar unitetin lokal. Gjithashtu theksoi edhe rëndësinë e kandidimit të tij në kuadër të AKI-së si një hap për zhvillimin e komunës.
Anida Murati /SHENJA/