(VIDEO) Serbia paralajmëron varrim me nderime shtetërore për “Kasapin e Ballkanit”
Ratko Mlladiç, një kriminel lufte i dënuar për gjenocidin e parë në tokën evropiane që nga Lufta e Dytë Botërore, ka vdekur të enjten në burgun e Hagës në moshën 84 vjeç.
I njohur si “Kasapi i Bosnjës”, Mlladiqi ishte një nga komandantët ushtarakë më të njohur dhe më famëkeq të luftërave që pasuan shpërbërjen e Jugosllavisë. Gjykatat ndërkombëtare e dënuan atë për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera gjatë luftës së viteve 1992–1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai u dënua me burgim të përjetshëm. Pjesa më famëkeqe e trashëgimisë së tij kriminale lidhet me gjenocidin në Srebrenicë, në Bosnjën lindore, pranë kufirit me Serbinë.
Forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Mlladiqit pushtuan Srebrenicën në korrik të vitit 1995, pavarësisht se OKB-ja e kishte shpallur komunën “zonë të sigurt”. Pas rënies së enklavës, më shumë se 8,000 burra dhe djem boshnjakë (myslimanë të Bosnjës) u vranë nga forcat e Mlladiqit në ditët që pasuan. Srebrenica ka mbetur simbol i një prej krimeve më të rënda të kryera në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore.
Përveç gjenocidit në Srebrenicë, gjykatat ndërkombëtare e shpallën Mlladiqin përgjegjës për një fushatë terrori kundër popullsisë civile të Sarajevës, marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së dhe krime të tjera.
Sarajeva u rrethua nga forcat serbe të Bosnjës për gati 44 muaj. Nga pozicionet në kodrat përreth qytetit, ato bombarduan qytetin dhe përdorën snajperë kundër banorëve të tij. Më shumë se 11,500 njerëz nga të gjitha grupet etnike u vranë, ndërsa shumë të tjerë u plagosën ose u zhvendosën. Rrethimi i Sarajevës, të cilin Mlladiqi e drejtoi, u bë një nga episodet përcaktuese të luftës në Bosnjë dhe një nga rrethimet më të gjata të një kryeqyteti në historinë moderne.
Pas përfundimit të luftës në vitin 1995, Mlladiqi iu shmang arrestimit dhe kaloi pothuajse 16 vjet në fshehje. Ai u arrestua në Serbi në maj të vitit 2011, në fshatin Lazarevo dhe disa ditë më vonë, u transferua në Hagë. Në vitin 2017, tribunali e dënoi atë me burgim të përjetshëm. Gjykatat përcaktuan përgjegjësinë e tij individuale për një sërë krimesh. Edhe pse dënimet e tij ishin përfundimtare, Mlladiqi vazhdon të ketë mbështetje nga një pjesë e publikut serb dhe nga qarqe politike në Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Mohimi i gjenocidit të Srebrenicës dhe glorifikimi i kriminelëve të dënuar të luftës mbeten probleme serioze në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Serbia ka paralajmëruar Mlladiqi, do të varroset me nderime të larta shtetërore. Këtë e ka konfirmuar ministri serb i Drejtësisë, Nenad Vujiq, duke thënë se “Gjenerali Mladiq është gjeneral dhe protokollet dihen. Dihet edhe roli i tij, por edhe ajo që i takon gjeneralit Mladiq sigurisht që do të respektohet”. /SHENJA/