(VIDEO) Senatori Murphy i quajti ndryshimet kushtetuese teknike, por NATO shqetësohet nëse nuk miratohen

Senatori amerikan Chris Murphy i quajti teknike ndryshimet kushtetuese që duhet të miratohen për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovaçevski, ai nga foltorja e qeverisë tha se SHBA-të do të vazhdojnë ta mbështesin Maqedoninë edhe nëse nuk miratohen ndryshimet kushtetuese, por theksoi se një vendim i tillë do t’i shqetësojë anëtarët e NATO-s. Senatori Murphy tha se lufta në Ukrainë kishte shkaktuar një krizë, por gjithashtu kishte zgjuar Bashkimin Evropian për nevojën për të mbajtur dyert e tij të hapura.

SENATORI

“Unë gjithashtu dua të jem i qartë për ndikimin që do të ketë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara nëse Maqedonia e Veriut merr një rrugë tjetër. Nëse vendos kundër këtyre ndryshimeve kushtetuese, atëherë do ta lëmë rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe do të jetë një hap shumë shqetësues për anëtarët e NATO-s. Ata që duam t’i mbrojmë, ne i mbrojmë bazuar në vlerat tona”.

Shtetet e Bashkuara mbeten një mik i madh i vendit tonë, por populli i Shteteve të Bashkuara dhe udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, sipas senatorit Murphy, janë duke vëzhguar zgjedhjet që do të bëhen në muajt e ardhshëm dhe të gjithë shpresojnë që Vendimi do të jetë në përputhje me masat e sigurisë të NATO-s dhe rrugën drejt BE-së. Kovaçevski, përkujtoi se vendi ynë si pjesë e ish-Jugosllavisë kishte standard më të lartë se shumë vende që tani janë anëtare të BE-së dhe paralajmëroi se do t’ua kthejë qytetarëve një standard të tillë.

Dimitar Kovaçevski

“Unë do t’i marr dhe do t’i udhëheq të gjitha vendimet e nevojshme që do të sigurojnë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut sërish të kenë një standard të lartë . Qytetarët tanë e meritojnë këtë. Në këtë rrugë, unë llogaris edhe në mbështetjen e partnerëve tanë strategjikë, mbi të gjitha të SHBA-ve dhe vendeve anëtare të BE-së”.

Ai tha se ka marrë një garanci nga senatori Murphy se SHBA-ja do të vazhdojnë të mbështesë Maqedoninë e Veriut në të gjitha aspiratat e saj, veçanërisht drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

/SHENJA/

MARKETING