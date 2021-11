(VIDEO) Sefer Emini i vetëm fiton Skopjen

Makedonija Gjorçe Petrovi ka mundur 2:1 Skopjen, në ndeshjen hapëse të xhiros së 14-të në elitën e futbollit vendor. Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, ndërsa zhbllokimi i rezultatit erdhi në minutën e 57-të, pas një gabimi të portierit të Makedonija Gjorçe Petrovit, të cilit i futet topin ndërmjet këmbëve për epërsi 1:0 të vendasve. Gëzimi i vendasve nuk zgjati shumë, pasi 9-të minuta më vonë Emini shënon gol të bukur nga gjuajtja e lirë për nivelizim të rezultatit. 10 minuta më vonë Emini i disponuar për lojë sërish shfaqet në nivel te detyrë, duke shënuar një supergol nga distanca për fitore 2:1 të ekipit të tij. Ndërkohë xhiroja e 14-të në elitën e futbollit vendor kompletohet të dielën me 5 takime tjera që do të zhvillohen nga ora 13:00. Shkëndija përballet me Bregallnicën, Shkupi luan me Pelisterin, Struga Trim Lum gostit Rabotniçkin, Boreci do t’i mat forcat me Renovën, ndërsa Akademia Pandevi takohet me Tikveshin.