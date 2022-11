(VIDEO) Sali: Po mbikëqyrim keqpërdorimet e mundshme në të gjitha institucionet shëndetësore

Ministri i shëndetësisë Bekim Sali i pyetur në lidhje me angazhimin për mbikëqyrjen e jashtëzakonshme për 2 klinika tha se interesi nga kryeministri ka qenë për 2 klinika por ministria po e revidon punën e të gjitha klinikave.

BEKIM SALI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Kryeministri ka qenë shumë I interesuar për 2 klinika, mirëpo ne ashtu siç kam premtuar edhe më herët do të revidojmë punën e të gjitha klinikave. Duke filluar nga qendra universitare klinike në Shkup “ Nënë Tereza” dhe pastaj kalojmë në fazën e dytë që ka të bëjë me të gjitha institucionet shëndetësore publike, Deri më tani unë sot edhe përskaj kërkesës për 2 klinika do të dorëzoj raporte për 12 klinika. Në bazë të raporteve do të merren vendimet për veprimet e mëtutjeshme”.

Sali më tej potencoi se revidimi në institucione shëndetësore publike do të vazhdon deri në sqarimin e situatës së përgjithshme për respektimin e marrëveshjes kolektive.

BEKIM SALI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Puna jonë për revidimin e punës të menaxherëve nëpër institucione shëndetësore publike do të vazhdon deri në sqarimin e situatës së përgjithshme për respektimin e marrëveshjes kolektive por edhe praktikat të cilat për fat të keq në disa institucione nuk janë respektuar”.

Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali tha se Informacione të sakta për keqpërdorime në klinika do të ndahen pas revidimit në qeveri, ndërsa sa i përket qendrës klinike tha se kanë pasur vizita nga kompanitë që kanë shprehur interes të kyçen në realizimin e këtij projekti por ministria e shëndetësisë tashmë po përgatiten për hapjen e thirrjes publike për këtë projekt.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/