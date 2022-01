(VIDEO) Sali: 90% e të infektuarve në vend janë me llojin omikron

Situata me koronavirusin në Maqedoninë e Veriut vazhdon edhe më tej të mbetet shqetësuese. Në bazë të analizave të kryera nga institucionet e shëndetësisë, 90 për qind e të infektuarve me kovid – 19 janë nga lloji omikron i virusit ndërsa, 10 për qind nga lloji delta. Këtë e bëri të ditur sot, kreu i shëndetësisë, Bekim Sali, i cili gjatë ditës së soshme pranoi dozën e tretë të vaksinës, nga ku edhe bëri thirrje për imunizim të popullatës, duke sqaruar se vaksinat janë të sigurta dhe efikase.

Bekim Sali, Ministër i Shëndetësisë

“Sipas informacioneve dhe analizave tona që janë kryer në Institutin e Shëndetit Publik, 10 për qind e të infektuarve janë me llojin delta të virusit, ndërsa 90 për qind me llojin e omikronit”

Ministri Sali tha se numri i personave të infektuiarve ditëve të fundit është ulur, dhe shtoi se nuk janë të nevojshme masa të reja restrictive.

I pyetur për këkresën e Sidikatës së Arsimit, që gjysëm vjetori I dytë të filloj me mësim online, ministri tha se Instituti i Shëndetit Publik dhe ministria e shëndetësisë kanë përvojë me pandeminë dhe endeminë tek fëmijët, dhe për momentin nuk konsiderojnë që ka nevojë për mësim online.

Bekim Sali, Ministër i Shëndetësisë

“Gjysmëvjetori i dytë do të fillojë me prezencë fizike më 1 shkurt dhe ne si ministri do ta bëjmë skriningun në bazë të lirë të fëmijëve dhe në varësi prej rajonit do të ndërmarrim masa të reja”.

Ministri gjithashtu sqaroi se çdo javë bëhet shqyrtimi I situatës epidemiologjike në vend, dhe nëse shohin se ka rritje të infektimeve nëpër shkolla, atëherë do të merren masa parandaluese .

Ndërkaq, për kërkesën e disa prindërve që fëmijët të mos mbartin maska mbrojtëse gjatë mësimit, Sali tha se ajo është sipas zgjedhjes së tyre, por sqaroi se duhet të mbahen maskat, në mënyrë që të mbrohet shëndeti i fëmijëve.

Linda Ebibi /SHENJA/