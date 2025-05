(VIDEO) Rustemi: Fajtori më i madh për ndotjen në Çair mban emrin Visar Ganiu

Vazhdon lufta verbale në distancë mes Komunës së Çairit dhe Higjienës Komunale. Komuna ka shpërndarë disa fotografi, duke pretenduar se Higjiena Komunale e udhëhequr nga BDI-ja vazhdon ta bojkotojë mbledhjen e mbeturinave në Çair.

Sipas komunës, kjo gjendje është dhuratë nga koalicioni BDI-Arsovska-Levica. Nga Komuna thonë se Çairi në këtë gjendje nuk ka qenë as në kohën e komunizmit.

Nga Komuna kërkojnë që qytetarët të bëjnë durim, sepse siç thonë këto janë shqelmat e fundit bandës së kriminalizuar që po fundoset.

“Këtë e kemi si ‘dhuratë’ nga koalicioni BDI – Danela Arsovska – Levica. Një bashkëpunim i bazuar jo në interesin e qytetarëve, por në inate dhe kalkulime politike, ku Çairi po përdoret si mjet presioni për llogari të lojërave të tyre politike. As në kohën e komunizmit nuk ka ndodhur që Çairi të lihet në mëshirë të mbeturinave dhe askush të mos mbajë përgjegjësi. Ky është kulmi i papërgjegjshmërisë dhe i degradimit institucional”

Duke ju përgjigjur akuzave të Komunës, drejtori i Higjienës Komunale Sabahudin Rustemi në një prononcim për TV Shenja, ka treguar fotografi nga të njejtat lokacione për të cilat komuna e akuzoi. Rrustemi thotë se Ndërmarrja Publike “Higjiena Komuanale” do të vazhdojë me punë dhe do të angazhohet që qyteti të jetë sa më i pastër.

Thotë se fajtor i vetëm për këtë situatë të krijuar është Visar Ganiu i cili sipas Rustemit është vendosur në shërbim të VMRO-DPMNE-së.

SABAHUDIN RUSTEMI – DREJTOR I HIGJIENËS KOMUNALE

“Faji më i madh për ndotjen në Çair mban emrin e Visar Ganiut. Personi në fjalë me veprime shumë të ulta mundohet medoemos të nënçmon djersën dhe mundin e punëtorëve. Kryetari i Komunës së Çairit nga po e njëjta komunë nëpërmjet satelitëve të tij I hedh poshtë kontejnerëve. Mbetjet komunale nga ana e Higjienës Komunale pastrohen në mënyrë të rregullt në bazë të planit urbanistik.

Rustemi kërkon që Visar Ganiu t’i shlyej detyrimet që ka ndaj Ndërmarrjes Higjiena Komunale, gjegjësisht borxhet e shkollave fillore që kanë ndaj higjienës komunale me vite te tëra.

Në këtë luftë institucionesh është përfshirë edhe kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska e cila dje drejtoi akuza të ashpra në drejtim të Komunës së Çairit dhe kryetarit Visar Ganiu.

Mevludin Imeri /SHENJA/

