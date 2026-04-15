(VIDEO) Rritet numri i turistëve, kryesojnë ata nga Turqia
Sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave në periudhën janar – shkurt 2026 numri i përgjithshëm i turistëve është rritur me 6.0%. Turistët vendas u rritën me 5.1%, dhe turistët e huaj u rritën me 6.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave në shkurt të vitit 2026, 48,654 turistë realizuan 94,652 qëndrime me netë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga numri i përgjithshëm i turistëve, 32.6% ishin vendas dhe 67.4% ishin turistë të huaj. Ndërsa numri i qëndrimeve me netë ishte 94,652, nga të cilët 38.1% ishin turistë vendas dhe 61.9% ishin turistë të huaj.
Ndërkaq thuhet se në periudhën janar – shkurt 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i përgjithshëm i qëndrimeve me netë është ulur me 1.6%, kështu që te turistët vendas ka pasur një rënie prej 0.2%, dhe te turistët e huaj ka pasur një rënie prej 2.6%.
Enti Shtetëror i Statistikave
Vendet nga të cilat kanë ardhur më shumë turistë të huaj në shkurt 2026:
5,011 nga Turqia
3,523 nga Greqia
3,278 nga Serbia
2,181 nga Gjermania
Ndërkaq, media amerikane CNN shkruan për Maqedoninë si një destinacion turistik evropian, i cili, sipas saj, është një nga ato që padrejtësisht mbeten në hijen e qendrave turistike më të njohura. Në numrin e fundit të buletinit turistik CNN Travel, Maqedonia përshkruhet si një “destinacion dramatikisht malor”, me peizazhe natyrore që kombinojnë lugina të gjelbra dhe maja të mbuluara me borë, me një klimë me diell dhe një gastronomi të larmishme, specifike lokale dhe shumë të lidhur me traditën.
Mes tjerash vëmendje e veçantë në tekst i kushtohet Liqenit të Ohrit. Ku përveç Ohrit, theksohet se ka edhe atraksione të tjera për t’u parë – nga Pazari i Vjetër i Shkupit deri tek Kanioni Matka, kisha, manastire, si dhe rajone të verës dhe parqe kombëtare, të cilat ofrojnë një përvojë të larmishme në një zonë të vogël gjeografike.
Anida Murati /SHENJA/