(VIDEO) Rriten rastet me kovid-19, shtrimet në spital mbeten të ulëta

Vetëm 10 pacientë në spitalet e Maqedonisë së Veriut janë të shtruar si pasojë e infektimit me koronavirus, edhe pse, është vërejtur një rritje e numrit të personave të infektuar me KOVID-19 kohëve të fundit. Komisioni për Sëmundjet Infektive (KSI) në mbledhjen e sotme ka konstatuar se krahasuar me javën e kaluar është vërejtur një rritje prej 65.8% të rasteve me virusin Kovid 19.

Ministria e Shëndetësisë

“Njëkohësisht, u konstatua se nuk ka rritje të numrit të të shtruarve dhe gjithashtu nuk ka rritje të numrit të pacientëve të cilët kanë nderuar jetë nga koronavirusi. Sipas këtyre parametrave dhe duke marrë parasysh trendin e rritjes së rasteve pozitive me Kovid-19 në vendet fqinje dhe në botë, kujtojmë detyrimin për të mbajtur maska në ambulanca, spitale, farmaci dhe transportin publik”, thuhet në njoftimin e MSH-së.

Nga ky institucion gjithashtu rekomandojnë qytetarët që të jenë të ndërgjegjshëm, të mbrojnë shëndetin e tyre dhe atë publik dhe të zbatojnë masat e përgjithshme mbrojtëse, si: maskë mbrojtëse, mbajtja e distancës dhe larja më e shpeshtë e duarve.

Enis Murtezi /SHENJA/