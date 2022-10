(VIDEO) Rriten për 15 % pagat e të punësuarve në çerdhe dhe kopshte

Nënshkruhet Marrëveshja e re kolektive mes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Sindikatës së pavarur të arsimit, shkencës dhe kulturës. Ministrja, Jovanka Trençevska dhe kreu i SASHK-ut, Jakim Nedellkov gjatë ditës së sotshme konkretizuan marreveshjen për rritjen e pagave për të punsuarit në çerdhe, për 15 për qind, pagë kjo që do të shoqërohet me rritje të vazhdueshme me çdo rritjes të pagës minimale.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

“Një nga risitë më aktuale në marrëveshjen e re kolektive është rritja e pagave për ofruesit e shërbimeve në institucionet publike për fëmijë për 15 për qind dhe rritja e tyre e vazhdueshme me çdo rritje të pagës minimale”

Nga ministria bëjnë të ditur se është tejkaluar edhe problemi me orarin e punës së edukatorëve dhe kujdestarët për realizimin e aktiviteteve të tjera progamore në kushte të tjera hapësinore në institucion apo jashtë tij.

“Sigurohet regres për pushim vjetor, katër orë mungesë e paguar nga puna gjatë një muaji për kryerje të nevojave urgjente personale dhe të pashtyeshme, rriten të drejtat për ditë të lira të paguara gjatë vitit kalendarik, vendosen shpërblime jubilare për punë në kopshte”

Marrëveshja e re kolektive parasheh pjesëmarrje të përfaqësuesve të sindikatës në disa komisione në institucionin e formuar nga ana e drejtorit. Gjithashtu, rregullohet edhe mënyra e sistetmit të punëtorit dhe obligimeve të punëdhënsit dhe rriten obligimiet e punëdhënësit në pjesën e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës, tejkalim dhe zgjidhje e përhershme e problemit të personave ndihmës teknikë në pjesën e rrogave.

Kjo marrëveshje e re përfshin edhe rritje shtesë dhe kompensimeve të rrogës dhe rriten të drejtat e punëtorëve gjatë grevës.

Nënshkruesit e marrëveshjes, ministrja Trençevska dhe kryetari i SASHK-ut, Nedellkov, thansë se marrëveshja e re kolektive paraqet avancim të të drejtave të ofruesve të shërbimeve në kopshtet e fëmijëve. Linda Ebibi /SHENJA/