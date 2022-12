(VIDEO) Rrëzohet avioni në Kaliforni, 2 të vdekur

Një avion privat Cessna 150 është rrëzuar në një plazh në Kaliforni duke shkaktuar 2 viktima. Bëhet fjalë për ish-kryebashkiakun e Santa Monica, Rex Minter dhe pilotin.

Aksidenti ndodhi vonë të enjten pasdite (me orën lokale) në plazhin Santa Monica, ku në atë moment ndodheshin disa vizitorë. Një zëdhënës i Administratës Federale të Aviacionit (FAA) tha se piloti raportoi për probleme në motro pas ngritjes nga aeroporti Santa Monica.

Video of that plane crash in Santa Monica pic.twitter.com/PSUn15b304

