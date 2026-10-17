(VIDEO) Rreth 25 mijë qytetarë të regjistruar për vaksinim kundër gripit
Rreth 25.000 qytetarë janë regjistruar deri më tani për vaksinim kundër gripit sezonal, tregojnë të dhënat nga sistemi „Termini im“.
Imunizimi pritet të fillojë të mërkurën, më 21 tetor, me përparësi për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve. 30.000 dozat e para të vaksinave tashmë kanë mbërritur në vend, ndërsa institucionet shëndetësore po përgatiten për fillimin e vaksinimit. Nga Ministria e Shëndetësisë informojnë se bëhet fjalë për një vaksinë trivalente të prodhuar nga kompania koreano-jugore për të cilën janë siguruar certifikata nga prodhuesi dhe nga një laborator referent për kontrollin e cilësisë. Dërgesa e parë është siguruar përmes një huazimi në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar me shtetet fqinje, në këtë rast përmes UNICEF-it dhe Shqipërisë. Deri në mes të nëntorit priten edhe 26.000 doza
Përveç 30.000 vaksinave të para, deri më 15 nëntor pritet të mbërrijnë edhe 26.000 doza nga kompania “Sanofi“. në ndërkohë po zhvillohen bisedime për sigurimin e 24.000 dozave të tjera, me çka numri i përgjithshëm i planifikuar i vaksinave do të arrinte në 80.000.
Grupet prioritare për vaksinim do të përcaktohen nga Komisioni për Imunizim, ndërsa shpërndarja do të bëhet përmes institucioneve shëndetësore dhe qendrave të shëndetit publik.
Paralelisht me përgatitjet për imunizimin kundër gripit sezonal, autoritetet shëndetësore paralajmërojnë edhe një dërgesë të re të vaksinave BCG për të porsalindurit. Sipas njoftimeve të mëparshme, përmes një marrëveshjeje me UNICEF-in po sigurohen sasi vaksinash nga një prodhues japonez, të cilat duhet të mbulojnë nevojat për një vit. Pas mbërritjes, vaksinat do të shpërndahen në maternitetet dhe ambulancat.
Përdorimi i vaksinave të mëparshme BCG ishte ndërprerë përkohësisht si masë kujdesi, pas vendimit në Kroaci për të ndaluar përdorimin e vaksinës nga i njëjti prodhues. /SHENJA/