(VIDEO) RMV mes tre vendeve të para në Evropë për vdekjet nga ndotja e ajrit

RMV mes tre vendeve të para në Evropë për vdekjet nga ndotja e ajrit
Një raport i ri nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) zbuloi se midis viteve 2005 dhe 2023, vdekjet e parakohshme që i atribuohen lëndës së imët grimcore ranë me 57 përqind. Pavarësisht kësaj, nivelet e pasigurta të ndotjes së ajrit rezultuan në një shifër marramendëse prej 182,000 vdekjesh në vitin 2023. Italia ishte vendi i goditur më rëndë në BE në vitin 2023, me mbi 43 mijë vdekje të lidhura me nivele të larta të PM2.5. Pas saj renditen Polonia dhe Gjermania. Por kur bëhet fjalë për ndikimin relativ në popullatë, tabloja ndryshon dukshëm:
Maqedonia e Veriut, bashkë me Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Shqipërinë, regjistron ndër nivelet më të larta të humbjes së viteve të jetës për 100,000 banorë. Kjo e vendos vendin në mesin e vendeve evropiane më të prekura në mënyrë disproporcionale nga ndotja e ajrit, pavarësisht se ka popullsi shumë më të vogël se vendet e BE-së me vdekje absolute më të larta.
Në skajin e kundërt, Islanda nuk regjistroi asnjë vdekje të lidhur me ndotjen e ajrit, ndërsa vende të veriut të Evropës – si Finlanda, Suedia, Norvegjia dhe Estonia – rezultuan me ndikimet më të ulëta si në vlera absolute, ashtu edhe në ato relative.