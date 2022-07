(VIDEO) Rishikimi i buxhetit, përplasen verbalisht deputetët e BDI-së me ata të Aleancës

Dita e tretë e debatit të Rishikimit të Buxhetit për vitin 2022 përplasi partitë politike shqiptare, atë të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët. Partia në pushtet vlerëson se me buxhetin e vitit 2022 do ta ulin papunësinë dhe se janë paraparë mjete shtesë për ndihmën e qytetarëve. BDI thotë se opozita gjithçka që bënë e bënë për pikë ditore politike, dhe se po të ishin në pushtet ata do ta pesëfishonin korrupsionin.

Bajram Kadrija, deputet i BDI-së

“Atë çka flisni dhe atë çka punoni është një largësi e madhe me qindra mijëra kilometra. E dyta, qytetarët duhet ta dijnë se për korruspion flet ai që se nuk e ka kapur korrupsionin, se kur ju jipet shanca ju e katërfishoni, e pesëfishoni. E treta flisni për nepotizëm, u është dhënë shanca në disa komuna e keni pesëfishu nepotizmin”.

Aleanca për Shqiparët këtyre akuzave iu përgjigjë se shembulli më i madh ne vend për korrupsion është BDI-ja. Sipas tyre të gjitha premtimet e dhëna kur nuk përkojnë me realitetin, është shkatërrim i armës morale të një politikani.

Halil Snopçe, deputet i Aleancës për Shqiptarët

“Nëse ka shembull ekletant të hajnisë në këtë shtet jeni pikërisht ju. S’ka ekonomi më idiote se e hajnit. Hajduti nuk shton kurrë hajduti vetëm heq, të shterr. Ne nuk jemi kapitalist zotri Bajram, ne fatëkeqësisht kujtojmë se me hajdutëllëk do bëhemi kapitalist”.

ASH shtoi se përshkak të qeverisjes së pa përgjegjshme, ky ribalnc i buxhetit nuk jep zgjidhje për hallet e qytetarëve, është shumë vuliminoz dhe se me rritjet e reja të çmimeve që do të ndodhin në muajin shtator dhe tetor do ta rrisin edhe më tepër inflacionin.

Linda Ebibi /SHENJA/