(VIDEO) Rexhepi: Pushteti po paraqet komunën e Bërvenicës si betejë etnike, Mickoski: BDI për 20 vite nuk ka realizuar asnjë projekt në Bërvenicë
Deputeti Frontit Eurpian Skender Rexhepi nga foltorja e Kuvendit në seancën e sotme parlamentare për parashtrimin e pyetjeve të deputetëve ka akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski se komunën e Bërvenicës po përpiqen ta paraqesin si betejë mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Sipas tij, nuk ka betejë mes shqiptarëve dhe maqedonasve sepse shqiptarët dhe maqedonasit në këtë komunë jetojnë dhe bashkëjetojnë në mënyrë shumë të ndershme ndëretnike dekada me radhë. Ai thotë se u dëshmua që në komunën e Bërvenicës mbisundoi arsyeja për mbrojtjen e dinjitetit etnik kombëtar.
SKENDER REXHEPI DEPUTET I FRONTIT EUROPIAN
“Ajo që dua tua them opinionit edhe juve se beteja në komunën e Bervenicës edhe pse njëri kandidat është shqiptar tjetri maqedonas, është betejë mes të shtypurve dhe atyre që shtypin. Është betejë mes të diskriminuarve dhe atyre që diskriminojnë. Është betejë mes atyre të cilëve u shkelen të drejtat kushtetuese dhe ligjore dhe etnike dhe atyre që I shkelin këto të drejta. Ne bervenice ndodhi reflektimi I gjendjen reale nga Maqedonia e Veriut në komunën e Bërvenicës dhe ky reflektim ishte më shumë se evident”.
Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski duke iu përgjigjur akuzave të Rexhepit deklaroi se askush nga VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni nuk ka bërë thirrje për votim mbi baza etnike. Nga ana tjetër, ai akuzoi BDI-në se gjatë 20 viteve nuk ka realizuar asnjë projekt në Bërvenicë dhe se, si pasojë, janë larguar nga vendi 10 mijë qytetarë, prej të cilëve 90% shqiptarë.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR
“Njerëz nga koalicioni juaj dolën dhe bënë thirrje për votim etnik. Nga ky koalicion, askush nuk doli, as nga VMRO-DPMNE-ja, për të thënë votoni mbi baza etnike. Askush. Përkundrazi, mesazhi im ishte do të përpiqen të ju ndajnë mbi baza etnike, mos e lejoni këtë. Këtë e kanë bërë që nga dita e parë. Mos e lejoni, sepse ju përsëri do të hyni edhe në xhami, edhe në kishë. Përsëri do të jeni pranë njëri-tjetrit. Ata do të largohen. Për ta, kjo është një fije shprese për karrierën e tyre politike, ndërsa për ju është gjithçka”.
Ndërkohë, deputeti Rexhepi tha se nuk mjaftoi i tërë aparati qeveritar, kryeministri, kryetari i kuvendit, e deri tek ministrat e zëvendësministrat që zbarkuan në komunën e Bërvenicës dhe nuk arritën të bëjnë ndonjë ndryshim që do të ishte në favor të tyre në rrethin e parë të zgjedhjeve.
Medina Ajeti Ali /SHENJA/