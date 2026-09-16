(VIDEO) Revoltohen qytetarët, gurë kundër EULEX-it dhe Qeverisë së Kosovës

(VIDEO) Revoltohen qytetarët, gurë kundër EULEX-it dhe Qeverisë së Kosovës

Situatë jo shumë më e qetë mbizotëroi edhe para Qeverisë, ku qytetarët ecën ne këmbë nga Eulex-i dhe erdhën në shesh. Edhe aty gjuajtën gur dhe thyen disa dritare.
Qytetarët nuk e fshihnin mërzinë e vendimit të sotëm të Hagës. Atë e quajtën të turpshëm dhe që nuk përfaqëson qytetarët e Kosovës.
Ndërsa të tjerët thonë se ky vendim nuk është vetëm për ata katër individ, por për gjithë UÇK-në dhe popullin e Kosovës.
Tubimi i qytetarëve në shesh kishte nisur prej mbrëmë e vazhduan edhe sot duke e pritur të niste seanca ne Hagë në orën 10:00 të paradites, e cila do të ndante vendimin për akuzat që rëndonin mbi ish krerët e UÇK-së.
Emine Ismaili /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Shefi i NATO-s paralajmëron për mjedisin “më të rrezikshëm dhe kompleks” të sigurisë në një gjeneratë

Shefi i NATO-s paralajmëron për mjedisin “më të rrezikshëm dhe kompleks” të sigurisë në një gjeneratë

Vizita pas dënimit, vëllai i Thaçit: Vendimi nuk ia ka humbur besimin

Vizita pas dënimit, vëllai i Thaçit: Vendimi nuk ia ka humbur besimin

Vendimi për intonimin e himnit në shkollat e Gazi Babës, Sulejmani: Kryetari është nxituar

Vendimi për intonimin e himnit në shkollat e Gazi Babës, Sulejmani: Kryetari është nxituar

Përsëri premtohet zgjidhja e paraleleve shqipe në Njegosh

Përsëri premtohet zgjidhja e paraleleve shqipe në Njegosh

Turqia dënon sulmin me dron të Huthive që e synoi Mekën

Turqia dënon sulmin me dron të Huthive që e synoi Mekën

Sulejmani për problemin në Penko: Nxënësit e Çairit të regjistrohen në shkollat e Komunës së Çairit

Sulejmani për problemin në Penko: Nxënësit e Çairit të regjistrohen në shkollat e Komunës së Çairit