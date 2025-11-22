(VIDEO) Resul Shabani dhe Sevdail Demiri morën çmimin “22 nëntori”

(VIDEO) Resul Shabani dhe Sevdail Demiri morën çmimin “22 nëntori”

Shkrimtari Resul Shabani dhe publicisti, Sevdail Demiri janë fituesit e sivjetëm të çmimit shtetëror 22 nëntori, i cili u nda sot në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Fituesit pas marrjes së çmimit, mbajtën fjalime të shkurtra para të pranishmëve, ku theksuan rëndësinë e kësaj dite për historinë e kombit shqiptar. Shkrimtari Resul Shabani tha se, veprimtarët shqiptarë që kontribuan në unifikim e alfabetit, ngrenë bazamentin e obeliskut të identitetit tonë gjuhësor.

Resul Shabani, shkrimtar

Ky çmim i cili më dorëzohet sot natyrisht se është më i rëndësishëm, më i çmueshëm, është kurorë i çmimeve, me që i referohet armës kryesore dhe të vetme me të cilën luftojnë shkrimtarët, për të ngritur përmendore të vogla, por shumë të vlefshme për pasurimin dhe afirmimin e gjuhës sonë të bekuar”.

Ndërkohë, Demirit tha se 22 nëntori është gurthemel i identitetit dhe vetëdijës sonë kombëtare.

Sevdail Demiri, publicist

“Jam jashtëzakonisht i lumtur që këtë vit marrë këtë çmim kaq të lartë shtetëror, i cili vjen si kurorëzim i një pune të pandalshme gati tre dekadëshe në sferën publike. Aq më tepër, bdjehem i nderuar sepse ky çmim përfaqëson një simbol të madh identitar për shqiptarët, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut por edhe në të gjitha trojet tona”.

Çmimi shtetëror “22 nëntori” u ndahet njerëzve nga jeta e politikës, kulturore dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët kanë kontribuar në avancimin e bashkëjetesës ndër- njerëzore dhe mirëkuptimin e ndërsjellë midis pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme, kulturore dhe fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky çmim për here të parë është ndarë në vitin 2019.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Emigrant 41-vjeçar ndërron jetë në Klinikën e Nefrologjisë në Shkup

Emigrant 41-vjeçar ndërron jetë në Klinikën e Nefrologjisë në Shkup

Ushtria holandeze hap zjarr ndaj dronëve që fluturojnë mbi bazën e Forcave Ajrore

Ushtria holandeze hap zjarr ndaj dronëve që fluturojnë mbi bazën e Forcave Ajrore

Ukraina njofton se do të zhvillohen konsultime me SHBA-në në Zvicër për t’i dhënë fund luftës

Ukraina njofton se do të zhvillohen konsultime me SHBA-në në Zvicër për t’i dhënë fund luftës

Liderët e G20-ës zotohen të punojnë për “paqe të drejtë” në Sudan, RD Kongo, Palestinë dhe Ukrainë

Liderët e G20-ës zotohen të punojnë për “paqe të drejtë” në Sudan, RD Kongo, Palestinë dhe Ukrainë

(VIDEO) Qeveria me seancë solemne për 22 Nëntorin

(VIDEO) Qeveria me seancë solemne për 22 Nëntorin

(VIDEO) Krerët e shtetit dhe të politikës urojnë Ditën e Alfabetit Shqip

(VIDEO) Krerët e shtetit dhe të politikës urojnë Ditën e Alfabetit Shqip